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余文樂、王棠云宣布離婚 8年婚姻和平告終 未來共同撫養孩子

影視圈
更新時間：14:29 2026-07-20 HKT
發佈時間：14:29 2026-07-20 HKT

香港藝人余文樂與台灣模特兒王棠云今日（7月20日）同步於社交媒體上宣布離婚，為8年婚姻畫下句點。兩人均表示是和平分手，未來將共同撫養孩子，並強調「永遠是家人」。

余文樂：我們永遠是家人

余文樂在他的IG限時動態上發布了一張星空下的家庭剪影照，並寫道：「我們達成共識，尊重並祝福彼此的人生選擇。感謝你作為媽媽作為妻子付出的一切，往後我們永遠是家人。」以簡潔的文字，表達了對王棠云的感謝與未來的祝福。

王棠云讚余文樂好爸爸

與此同時，王棠云也在個人Instagram上發表長文，坦言離婚「真的不是一件容易的事情」，但強調這並非悲傷的結束。她寫道：「婚姻之中我們都學到了很多，我們還是很關心對方，只是彼此之間少了這一層關係。」王棠云形容，這個家的愛依然完整，余文樂「還是那個好爸爸、好夥伴、這個家的避風港」，並表示「我們還是一輩子的家人」。文末她感性地說：「經過了這麼多年，彼此也成長了很多，不知道未來是條什麼路，但至少我們都很勇敢。也還是謝謝你一直在身邊。」

余文樂王棠云和平分手

余文樂與王棠云於2017年12月結婚，育有一子一女。兩人從昔日的甜蜜夫妻，到今日和平分手，各自的聲明都充滿了對彼此的感謝與對未來的期許，展現了成熟的態度。

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