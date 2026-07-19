吳偉豪吐心聲：好唔捨得 《愛·回家之開心速遞》大結局認迷茫 突破框框首演「極級渣男」丨獨家

現年28歲的吳偉豪（Ricco）入行10年，為TVB新一代小生，憑《愛·回家之開心速遞》「朱凌凌」一角成功入屋。而他正面對一段重要旅程，陪伴觀眾10年的《愛·回家之開心速遞》已確定於8月7日正式播出大結局，吳偉豪坦言「好唔捨得」，亦感到迷茫。近日他在在熱播劇《非份之罪》洗脫一向的陽光男孩形象，飾演渣男「危家仁」大有驚喜。文：安安 攝：譚志光

吳偉豪演渣男怕欠說服力

吳偉豪在熱播劇《非份之罪》單元《危險遊戲》中飾演網台導演「危家仁」，靠着壓榨別人不幸的整蠱片賺取流量，逼迫網紅藍芯凌（胡敏芝 飾）進行大尺度拍攝以推高收入，更為流量走火入魔，在一場「閉氣挑戰」直播中喪命。首次挑戰「極級渣男」角色，他坦言最擔心欠說服力，「入行以來都希望可以演反派，不過擔心出街之後觀眾嘅反應，因為我一直演開比較正氣嘅人物，驚演呢個角色唔夠說服力。」為了演活mean爆「渣男」形象，吳偉豪透過觀看電影、電視劇反派角色，加上個人經歷和幻想去塑造「危家仁」。

羅冠蘭零前輩架子

他表示與前輩羅冠蘭（羅老師）有一場對手戲，雖僅此一場，但視之為非常寶貴的學習機會，「拍攝期間有盡量觀察同吸收，而且羅老師完全冇前輩架子，成日都同我哋呢啲後輩打成一片，絕對冇任何壓力。」這次他與胡敏芝飾演的藍芯凌是一對「狂迷」與「渣男」的極端組合，問到戲裏戲外的胡敏芝反差大嗎？他說：「反差大，由於我地拍攝之前完全唔認識大家，有時我會嘗試去溝通關於戲裡嘅細節，但可能令佢誤以為我係『教戲』。」他又讚胡敏芝站在鏡頭前，能瞬間化身為狂迷；一熄機又能馬上抽離，投入和抽離角色的能力好強。

吳偉豪不捨《愛·回家》情誼

處境喜劇《愛·回家之開心速遞》已確定於8月7日正式播出大結局，這部長壽劇畫上完美句號。吳偉豪飾演的「朱凌凌」是核心角色，談到感受，他說：「好唔捨得，不過始終有完嘅一日。」問到此劇是否演藝生涯的轉捩點，他說：「絕對係，好多觀眾都因為呢套劇認識我，令我真正入屋。」他最不捨是多年來的情誼：「拍咗10年，大家就好似同一條 Team。」至於停播後會否擔心未來去向，他直言：「絕對會擔心，因為呢套劇有穩定曝光率，驚觀眾會唔記得我。不過我算幸運，除咗《飛常日誌》，仲有《非分之罪》同等待播出嘅《武林》。」同時，他亦對未來感迷茫：「𠵱家演藝行業甚至公司方向未必如我想像，難免擔心會冇嘢拍、收入受影響。」

吳偉豪感激遇上周嘉洛

吳偉豪曾在《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「飛躍進步男藝員」，今年入行第10年，對於演戲的熱誠依然有增無減。爸爸吳大強對他的演藝路有深遠影響，「我之所以會報訓練班係因為我daddy，佢知我對演戲有興趣，2015年見到演員招募廣告，就幫我同二哥報名，仲同我講：『如果真係有興趣，不妨試下，細個唔試，大個咗就冇機會！』」至於感情，他指家人沒有催促他拍拖或結婚，並笑言：「如果大哥都未結婚，未輪到我。」除了多謝家人，吳偉豪更感激遇上周嘉洛，「我哋一齊入行，一齊參與《愛·回家之八時入席》、《愛·回家之開心速遞》，而呢兩套都係Sitcom（處境喜劇），一個禮拜起碼對住大家幾日，就算各自在外拍唔同劇，每次吸收到新嘢都會互相交流同幫助。呢種友誼好難得，要好好珍惜。」

