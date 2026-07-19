Jeffrey盼推出金句集 預告新戲票房8000萬會半裸謝票 巴黎約黃偉文飯聚：好珍重這段關係

魏浚笙（Jeffrey）今日（19日）到書展出席《浪花男女》電影全紀錄簽書會，吸引近百名粉絲排隊。Jeffrey開心指沒想過會在書展中有簽書會，令自己很有作家感覺之餘也增添了書卷味和文學氣息，更笑指因此噴了書卷味香水，問到是否有想過出書，他說：「金句集！我自己都係一個出口成文嘅人，所以希望為大家帶嚟歡樂。」至於寫真集，他表示不會：「男仔嘅甫士，嚟嚟去去都係嗰啲，如果一個寫真集出三頁，真係嘥。」他指片中已有半裸演出，而當時是自己膚色最黑的時期，現在看回電影也忍不住哇一聲。至於戲中的身材是否能保持？他笑言「一半」，認為美好的東西留在電影中就可以，現實生活要做返個人。

Jeffrey拍《殺手#4》係巔峰時期

至於私下有沒有趁擁有好身材拍全裸照留念，Jeffrey表示沒有，最多只有半祼照，並指去年拍《殺手#4》時，身型是最巔峰時期：「嗰時起身谷一谷，睇到都真係精神俐落，睇返啲相都覺得誇張。（當時幾寸胸？）胸都唔係特別誇張，係啲腹肌，下腹個筋位，我哋男人追求嗰啲筋爆晒出嚟，嗰時唔覺得好勁，但依家冇咗睇返原來咁勁！」至於將來會否很為藝術犧牲全祼或露「優質股」？Jeffrey 坦言沒問題，如果是劇情需要，也會義無反顧。

Jeffrey預計今年內出新專輯

提到他拍此戲時曾發生嚴重意外，問到可會留下陰影？他指過去的事讓它過去，現在身體健康，享受每一分每一秒已足夠，不過因「得一條命」，故現在必更注重安全。電影將於8月上映，問到時如何谷票房？他指會瘋狂謝票，至於是否會以水着謝票？Jeffrey指要達成一個天文數字票房才可以：「我份人好簡單，多多錢都打動唔到我，但好多錢就OK，大概8000萬啦！半裸！我會叫埋導演一齊着。」此外，Jeffrey早前在巴黎相約黃偉文飯聚，他指對方一直很幫自己，雖然兩人可能一年見一次面，但這段關係好珍重。Jeffrey又透露已錄好4、5首新歌，預計會在今年內推出新專輯。