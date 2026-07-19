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《超人回來了》秋小愛暴風式成長 14歲達172cm身高直逼媽媽 遺傳矢野志保名模基因

影視圈
更新時間：21:30 2026-07-19 HKT
發佈時間：21:30 2026-07-19 HKT

韓國親子綜藝節目《超人回來了》初播時人氣極高，當中的幾組小朋友成長，至今仍獲網民關注。其中格鬥選手秋成勳與日本頂級模特兒矢野志保的女兒秋小愛，現已14歲，近日秋小愛與媽媽矢野志保亮相綜藝節目《新品上市 便利餐廳》，曝光秋小愛已變成亭亭玉立的青春期少女。

秋小愛慶祝青春期來臨

秋小愛在節目中，獲名模母親搞小型派對慶祝青春期來臨，期間秋小愛更收到媽媽送上的禮物。矢野志保在節目中展現對女兒的關愛，認為女兒步入青春期，是孩子成長必經的階段，因此抱正向且開明的態度，更特別親自操刀，挑選服飾、氣球佈置家居，為秋小愛精心策劃一場充滿儀式感的「青春期驚喜派對」。

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秋小愛14歲身高已達172厘米

當秋小愛換上媽媽準備的服飾時，矢野志保忍不住眼冒愛心，興奮地直呼女兒像童話裡走出來的「美人魚公主」。秋小愛在媽媽的要求下，即場度高磅重，驚見年僅14歲的秋小愛，身高已達172厘米，只比名模媽媽矮1厘米，體重則在48至49公斤之間，加上一雙長腿，可謂完美遺傳名模媽媽的超模級基因。

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秋小愛擁黃金比例身形

秋小愛的黃金比例身形曝光後，讓節目《新品上市 便利餐廳》的眾主持大感震驚，讚嘆秋小愛「真的長大好多」、「無論是氣質還是身材都跟媽媽一模一樣」。而秋小愛與矢野志保的互動，兼向媽媽表達愛意的方式，一度令兩母女熱淚盈眶，感動眾人。

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