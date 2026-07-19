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吳宗憲忽然自爆與張葳葳離婚12年 透露淨身出戶：我不是好老公 當年未婚生子屢傳出軌

影視圈
更新時間：18:58 2026-07-19 HKT
發佈時間：18:58 2026-07-19 HKT

台灣綜藝天王吳宗憲（憲哥）過往對於與老婆張葳葳的婚姻狀態始終保持低調，近日卻在馬來西亞雲頂登台時承認已離婚！據馬來西亞傳媒報導，他在《憲憲同樂會》演出中，無預警向現場歌迷親口證實，與老婆張葳葳其實早已離婚長達12年。這段從未對外公開的秘密即時引起台灣網民關注，吳宗憲更在台上爆料，當年協助兩人處理離婚手續的關鍵人物，竟是大女兒吳姍儒（Sandy），不過網民對於吳宗憲離婚的消息似乎不感驚訝，事關吳宗憲婚後緋聞不斷，傳出婚變已多年，認為他離婚是正常不過的事。

吳宗憲淨身出戶 財產全給前妻張葳葳

吳宗憲忽然自爆離婚，其後亦向台灣傳媒證實，與前妻張葳葳是好聚好散、和平協議分開，並談及財產分配，透露將所有名下財產與權利全數過戶給前妻張葳葳。吳宗憲在舞台上更感性吐露心聲，直言：「我或許不是個稱職的好老公，但我絕對敢說自己是個好爸爸。」

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吳宗憲被踢爆未婚生子  婚後屢傳出軌

回顧吳宗憲的感情史可謂充滿話題，早年被踢爆未婚生子後，才於2003年正式補辦結婚登記。多年來，他身邊桃花不斷，曾與陳孝萱、宋新妮及「國光女神」安苡愛等多位女星甚至助手與經理人傳出緋聞。面對外界屢次質疑其婚姻亮紅燈，吳宗憲過去多以「各過各的」或默認分居來大耍太極，始終避談是否已簽字。如今終於正式公開單身12年的真相，不少台灣網民紛紛表示「早有預感」，對此消息毫不意外。

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