袁文傑痛斥揭陽少年虐殺流浪狗傷天害理：無惻隱之心 哽咽促立「動保法」嚴懲冷血狂徒

廣東揭陽早前發生一宗令人髮指的虐殺動物事件，4名年僅約14歲的學生，以亂棍及縱火等極端殘忍手法，將流浪狗「旺旺」一家四口虐殺，事件震驚兩岸三地，更惹起大批愛護動物的演藝界人士憤慨。除了內地男星杜江夫婦及台灣女星陳喬恩等曾發聲譴責，袁文傑亦在網上怒斥虐殺惡行。他昨日（18日）出席活動時，再次對學生做出殘忍殺害「旺旺」一家事年，痛心疾首譴責施虐者傷天害理。

袁文傑唔敢睇虐殺片

袁文傑昨日現身書展為其撰寫的新書《傑出阿仙奴》舉行分享會，在活動結束後接受傳媒訪問時，重提「旺旺」慘劇依然難掩激動與悲痛。袁文傑坦言最初根本不敢點開該段虐殺影片，直至某個失眠夜才鼓起勇氣觀看。袁文傑談及「旺旺」捱打後仍勉強爬向已死去的狗寶寶，卻遭涉事學生燒死，袁文傑一度哽咽，慨嘆旺旺臨死前無助且無辜的眼神，讓他未能釋懷。

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袁文傑斥施虐者毫無惻隱之心

袁文傑痛斥施虐者的冷血行為令人心寒，雖然是未成年人，卻在整個虐待過程中毫無惻隱之心，甚至從折磨無辜生命中獲取變態的快感。對於涉事學生僅因未成年而被安排接受再教育了事，袁文傑認為懲罰過輕，質疑年齡不應是逃避傷天害理罪行的藉口。

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對於在內地江蘇徐州只相隔僅半個月再出現模仿犯案，3名男生被拍到用棍棒虐打流浪貓，甚至向受傷貓隻潑灑汽油。袁文傑再為無辜生命發聲，強調既然無法改變部分人的觀念，當局就必須「先立例，再教育」，透過嚴格的法律條文來防止同類悲劇不斷上演。

袁文傑反駁網民挑釁

袁文傑對有部分網民留言挑釁，質疑他為何不去關心被屠宰的食用豬牛。袁文傑反駁指出大眾絕不鼓勵這種扭曲的行兇手段。袁文傑強調施虐者是建立在看見動物受折磨，而感到開心的病態心理上，行為令人髮指，根本無法與日常飲食相提並論。袁文傑亦認為要改變大環境的飲食文化絕非易事，只能不斷呼籲提醒。

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同時袁文傑狠批香港在動物保護方面做得差，特別是針對殘忍且不人道的非法繁殖場。袁文傑揭露有些繁殖場將生病的動物當作廢物般遺棄街頭，甚至與不良動物中心勾結，以「假領養」之名從中牟取暴利，袁文傑盼香港能起帶頭作用盡快立法，並成立專責部門將黑心產業鏈連根拔起。

愛協關注要求下架影片

而虐殺狗隻事件在香港引起關注，日前在旺角鬧市曾出現巨幅廣告，呼籲關注。另外香港愛護動物協會日前在社交平台發帖，對事件感到痛心憤怒，又稱已向香港警方舉報，並引述警方回覆表示，警方將要求Threads及YouTube移除相關影片。愛協解釋要求下架影片，是為了避免構成模仿犯罪或二次傷害。

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