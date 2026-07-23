這一秒過火｜張凌赫王楚然上演「叔嫂戀」 劇情懶人包、5大必看亮點

這一秒過火｜由人氣演員張凌赫以及王楚然領銜主演的民國愛情電視劇《這一秒過火》，於7月19日在愛奇藝以及騰訊播出。故事講述兩位主角在民國亂世下，上演一場因身世錯位而引發的「叔嫂禁忌戀」與「黑蓮花復仇」交織的虐戀大戲。下文為您精心整理《這一秒過火》即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

人物關係圖

角色介紹

必看亮點

民國初年的上海灘，藥商之女任素素（王楚然 飾）意外救下原是軍閥之子，但被抱錯遭受虐待的逃亡少年慕容清嶧（張凌赫 飾），反而使得任家家破人亡。任素素假死逃脫後化名為方牧蘭，苦心佈局復仇的同時，與當年的少年再次重逢，展開一段長達十年的愛恨糾葛。

《這一秒過火》由張凌赫以及王楚然領銜主演。

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《這一秒過火》追劇日曆公開！

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《這一秒過火》人物關係圖公開！

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慕容清嶧（張凌赫 飾）

慕容清嶧是上海軍閥幼子，因被抱錯身分遭受養父虐待，11歲時出逃被任素素救下，卻導致任家遭遇滅頂之災。

張凌赫飾慕容清嶧。

任素素（王楚然 飾）

任素素是上海藥商之女，因救下慕容清嶧而慘被滅門。蟄伏八年後以復仇為使命接近慕容清嶧，卻在相處中認定其清白後假死隱匿。三年後化身南洋富商之女重返上海，成為慕容清嶧堂兄的未婚妻。

王楚然飾任素素。

慕容清渝（付辛博 飾）

慕容清渝是慕容清嶧的哥哥，對自幼被抱錯的弟弟懷有虧欠，時常予以保護。

付辛博飾慕容清渝。

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1. 「顏霸CP」首度搭檔

《這一秒過火》的兩位主演張凌赫以及王楚然都是「濃顏系」俊男美女，被網民封為「神顏情侶。二人的民國造型十分精緻，張凌赫在劇中身穿民國軍裝、西裝look，十足貴公子以及斯文敗類；而王楚然無論是前期清秀的旗袍還是後期高冷洋裝造型都完美駕馭，二人18cm的身高差，CP感滿滿。

二人CP感強！

2. 上演「叔嫂不倫」禁忌戀

由王楚然飾演的女主角任素素假死三年後，化名方牧蘭霸氣回歸，更成為男主角的準大嫂。昔日舊愛變為禁忌的「叔嫂」關係，當中更夾雜滅門的深仇大恨，二人在愛恨試探中擦出性張力滿滿，曖昧且愛而不得的氛圍勁有睇頭！

二人上演「叔嫂戀」。

3. 張凌赫為角色食生肉

張凌赫一改過往溫潤、高冷的古裝形象，這次在《這一秒過火》中化身為冷峻、偏執且帶有危險氣息的「瘋批軍閥」。在預告中，他因自幼受養父虐待，而被逼食生肉，該片段在網上引起熱議，不少粉絲大呼心痛及贊張凌赫敬業。

張凌赫為角色再突破。

4. 服化道還原年代風情

在《這一秒過火》中，張凌赫10套軍裝與王楚然近百套手工旗袍，配上黛藍眼妝，以及青花瓷紋樣，還原年代風情。除此之外，劇中的鏡頭語言十分考究，窗邊相擁海報以暖黃柔光暗藏亂世疏離、雨中戲藍光打光、火場實拍長鏡頭提升沉浸感，盡顯細節。

《這一秒過火》服化道完美還原年代風情。

5. 獲IP及團隊加持

《這一秒》過火改編至匪我思存的人氣虐戀小說《如果這一秒，我沒遇見你》具有一定的人氣基礎，配搭上兩位人氣主演，劇集未播先紅，在開播前總預約量已破1000萬。除此之外，劇集由《媚者無彊》的導演易軍操刀，33集精煉篇幅保障敘事緊湊。

《這一秒過火》成績亮眼。

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