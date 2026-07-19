阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星

鍾鎮濤與太太范姜素貞的21歲大女鍾懿（Blythe）去年取得倫敦藝術大學電視電影系學士學位，卻因身在內地工作，而未能出席畢業典禮。一向品學兼優的鍾懿，今年獲得校方特別批准，戴上四方帽穿學士服，補領畢業證書。鍾鎮濤夫婦為見證女兒畢業，一家人特地飛到英國倫敦分享喜悅。

鍾鎮濤為鍾懿感到驕傲

鍾懿出席畢業禮當日，有指鍾鎮濤甫入會場，已難掩激動情緒，頻頻拭淚。看到女兒鍾懿上台接過證書，鍾鎮濤坦言感到無比安慰，同時為女兒感到驕傲：「Blythe真的讓我感到無比的驕傲，她沒有因為自己是明星的女兒，已覺得自己可以有咩特別待遇，她堅持要完成學業，畢業之後還要回到北京繼續攻讀電影導演碩士。」

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鍾鎮濤怕女兒繼續升學讀得辛苦

鍾鎮濤對女兒鍾懿有目標雖然開心，但亦心痛怕女兒繼續升學，會讀得辛苦：「但她竟然跟我說，不是每個人出道都會紅，所以趁自己還能選擇，要多深造，給自己積攢更多未來的底氣。我覺得自己很幸運，能成為她的父親，能有如此懂事的女兒，由佢出生到現在，我呢21年，日唱夜唱，日做夜做，真係乜都抵番晒，哈哈！Blythe 爸爸以你為榮。」

鍾鎮濤支持鍾㦤入行

73歲的鍾鎮濤與前妻章小蕙育有一子一女鍾嘉浚、鍾嘉晴，二人於1997年婚姻破裂，兩年後正式離婚。鍾鎮濤之後獲范姜素貞誕下兩女鍾懿、鍾幗，鍾㦤遺傳父親的藝術天份，曾傳出將繼承爸爸衣缽入行。鍾鎮濤曾轉發女兒亮相綜藝節目《閃光的夏天》的海報，並留言：「我家小鍾懿正式出道了。」為鍾㦤宣傳。

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