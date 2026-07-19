陳詠燊、張蚊拍住上為港人打氣 透過「拍檔電影」展弘揚團隊精神｜名人雜誌

去年大館首辦「香港電影的臥底世界」展覽，訪問策展人陳詠燊，當時他說︰「會爭取適合我發揮的project，即使不合適，也會介紹畀其他人做。不放過任何機會，做大個餅，大家run落去！」去年展覽自第3周起大排長龍，打卡照片「洗版」勁有Noise！陳詠燊兌現「做大個餅」承諾，今年同場地辦「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」展覽，拉埋好拍檔，美術指導張蚊受訪，以60年代到2024年的「拍檔電影」為題︰從《最佳拍檔》系列、《縱橫四海》到《特警新人類》等8齣經典，展現電影、團隊精神，逆市下為香港人打氣，拍住上！撰文︰李志宏、攝影︰羅安強、陳詠燊服裝︰CLUB MONACO

大館展覽帶有象徵意義

陳詠燊堅持原則，有工作機會就盡量促成，認為技能發揮不一定局限於電影，可以延伸不同創作範疇。過去1年的香港電影圈生態，身兼導演兼編劇的他，體會到「同行」的重要，「這段日子，我有導演朋友有戲開，同時也行家開工不足。」他出心出力「做大個餅」，是次展覽帶有象徵意義，除向香港電影致敬外，同時凝聚業界力量，明言︰「我們需要拍檔，相信拍檔，互相支持。」

張蚊、陳詠燊合作無間，合力炮製《警察故事III超級警察》直升機低空盤旋震撼一幕。

陳詠燊拒加入《九龍城寨之圍城》

「拍檔電影」並非電影類型，陳詠燊、張蚊在選片上的準則，必須為來自不同年代的時裝片，以反映當時的社會狀態，電影語言。陳詠燊︰「有人建議加入《九龍城寨之圍城》，但那是當代對80年代的想像，並非當時間創作，故無採用。」置景設計方面，《警察故事III超級警察》的直昇機最引人注目，張蚊︰「本來想買架真直昇機改裝。」惟展覽空間限制多，「最後改為自行製作，拆成多個部分，運入場地再組裝。」

是次展覽，影像環節大增量！陳詠燊搵到偶像許冠傑拍片支持。

張蚊展覽並非追求重現

展覽並非追求重現，而是取其精神再創作，陳詠燊︰「成龍電影中那架直升機，本身是藍白色，我們重新設計外觀，保留梯子，再加入細節。」張蚊補充要在藝術表達同觀眾體驗之間平衡。「始終是展覽，要考慮拍照效果是否理想，現在銀色的機身，打卡效果突出！」又例如《最佳拍檔顯神通》中的機械人Crossover《特警新人類》RS1、《縱橫四海》的倒轉房間，及《最佳拍檔》測謊機場景，配上聲效就像主題樂園，「我們不只是製作幾件道具。」張蚊說。

《最佳拍檔之女皇密令》測謊機場景，拍檔互相猜疑，呈現戲劇張⼒。

香港電影精神勝在夠膽死

《最佳拍檔》系列對陳詠燊影響深遠，「是童年的美好回憶！新藝城開創先河，《最佳拍檔之女皇密令》有飛行器穿越地鐵等場面，當年那些高科技設計，感覺震撼！即使特效未如今天精細，勝在夠膽死去做！」新藝城以一系列電影建立出強大IP︰《最佳拍檔》、《開心鬼》、《英雄本色》系列，其思維、執行力啟發他在於創作上的膽量。陳詠燊續說︰「還有90年代的UFO（電影人製作有限公司）」他鍾情陳可辛鏡頭下中產世界，「它是關於知識份子的夢境，不是《侏羅紀公園》，不靠大場面，而是以人物關係、生活細節、時裝美學建構時尚有質感的世界。」

《最佳拍檔⼤顯神通》聯乘《特警新人類2》，兩大機械人正面交鋒，最終放下分歧，槍口對外。

張蚊偶像王家衛

張蚊小時候幾乎每周都會入戲院，她11歲移居英國，比較深刻的作品有《開心鬼》、《富貴逼人》系列。其胞姊是電影人，張蚊14歲就到片場，迷上王家衛的世界。「王家衛、張叔平、杜可風、Wing Shya令我了解，原來香港電影可以做到每一格都是一張漂亮照片！」也因為王家衛，她投身電影美術行列，師承張世宏。

重現《黑玫瑰》住所場景，喚起一段因信任⽡解而留下烙印的往事。

去展覽，看得最多是「不要觸摸」告示牌，是次展覽部份展品可以拿上手舞弄。

陳詠燊、張蚊最佳拍檔

展覽以「拍檔」為主題，兩人談到從相識，到合作無間的點滴。陳詠燊2000年畢業於演藝學院，甫入行就跟馬偉豪學寫喜劇，當月薪編劇。2006年左右合拍片興起，他無北上發展，工作量大減，轉行做馬會電視節目監製，離開電影圈10年；張蚊那時剛入行，做《軍雞》助理服裝指導。後來演藝學院的同學，《夜王》導演吳煒倫找陳詠燊寫劇本，陳詠燊依然得心應手，因緣際會自編自導《逆流大叔》，埋班時同已「升呢」美術指導的張蚊結緣。

張蚊、陳詠燊合作多年。

80年代的《最佳拍檔》反映當時崇尚精英主義的風氣。

陳詠燊、張蚊有火花

陳詠燊︰「我想重新開始，就搵未合作過的班底，監製（廖婉虹）向我介紹阿蚊。當時我是新導演，阿蚊好資深，我有點怕她。」對事不對人的張蚊，一句說話就收服了對方，「我說《逆流大叔》要拿走紅色。」陳詠燊一頭霧水，「聽都未聽過！但整套戲只要拿走其中一種顏色，風格就出來了！就是我想要concept！」一拍即合，接著拍檔《飯戲攻心》系列，張蚊︰「多年年我同好多新導演合作，但同懂得編劇的導演合作，感受截然不同。我做《飯戲攻心》時，建議加入霓虹燈元素，他把我的想法轉化成文字，發展成『有福叉燒』一幕重要情節。」張蚊是處女座，陳詠燊是金牛座，她說︰「追求完美又實際。我倆都好似，就是在敗壞中尋找美麗的東西。」這是專屬他們是「電影語言」。

蔡卓妍去年同今年都第一時間來「玩」展覽！

《縱橫四海》的上下倒置畫廊場景，李佳芯玩得勁High！

許冠傑與王家衛

是次展覽，陳詠燊得到偶像許冠傑拍片，自彈自唱力撐。張蚊︰「我只在春茗遙遠見過王家衛！我又不敢過去打招呼。」她最近「升呢」做導演，拍畢《不得不好死》，「希望有一日，我的作品能夠引起王家衛的注意。」去年展覽有飛車場景， 今年則是直升機，下年整隻船「大滿貫」？陳詠燊靈機一動觸，「真的無想過做船！《愛情夢幻號》？香港電影有沒有出現過潛艇？」張蚊笑稱︰「《孟波》啦！有遊艇。」

（左至右）香港賽⾺會法律及合規事務執⾏總監詹秉禮、大館館總監張晶晶、《臨時劫案》麥啟光導演、《警察故事III超級警察》唐季禮導演、大館文化藝術有限公司主席陳智思、香港電影⼯作者總會會長古天樂、東⽅表⾏董事總經理楊衍傑、香港動作特技演員公會會⻑錢嘉樂、策展⼈陳詠燊及《臨時劫案》造型設計文念中，出席展覽開幕酒會。

夏季展覽 ︰「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」

即日起至10⽉4⽇

上午11時⾄晚上7時

⼤館01座警察總部⼤樓LG1樓及LG2樓複式展室

票務︰港幣$30（標準票）／港幣$20（優惠票，適⽤於全⽇制學⽣、60 歲或以上⻑者及殘疾⼈⼠）／四歲或以下⼩童免費入場