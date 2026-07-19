XiX辦暫別演唱會宣佈休團 兩成員赴美升學 Eric Kwok預言Crystal最快結婚生B

Eric Kwok（郭偉亮）旗下女團XiX四位成員繆昀希（Charlotte）、良玳瑩（Crystal）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin），在（18日）西九文化區舉行《微笑擊敗全世界》暫別演唱會，作為女團首次及最後一次公開演唱會，吸引超過二百位親朋及粉絲到場。XiX以粉色娃娃裙登上舞台青春少女味爆燈，連續跳唱歌曲《SiS》、《你唔明㗎喇》及《Candy Ball》炒熱全場氣氛，Eric Kwok作為經理人及音樂總監亦格外緊張，全程在台側認真望實，但亦不時展露微笑，為演出順利展開感到欣喜。

XiX多才多藝

XiX四位成員演唱多首原唱及翻唱歌曲，不論廣東話、英語或國語歌都難不到四位成員，更在演出裡亦突破界限，首次執起樂器夾Band合唱《情人》一曲，由Kiele彈鋼琴、Charlotte吹長笛、Crystal及Caitlin彈結他合唱，並由Eric Kwok擔任限定指揮率領團員完成演奏，Charlotte事後自爆已八年未吹過長笛，Crystal更為彈結他拆走gel甲，更解鎖親手為Charlotte戴上隱形眼鏡的技能，隨即被Eric Kwok笑言貪靚！

Kiele感謝父親支持追夢

進入團員獨唱環節，Kiele感謝父親推動她追尋音樂夢想，並獨唱出多年前用來學廣東話與拼音的《祝君好》；Charlotte作為跳舞擔當未選擇最擅長的跳唱，反而挑戰慢歌《無條件》，Kiele後來坦言Charlotte的歌聲令三位隊友在後台大喊；Crystal演繹自己親手填詞的Rap前，已率先在舞台爆喊，連Eric Kwok也忍不住捧一盒紙巾上台，笑指：「Crystal姐，妳喊到咁點唱歌呀？」最後Crystal演唱時再難忍落淚，三位隊友旋即衝上台擁抱支持，成為全晚最溫馨、姊妹情深的畫面之一。最後XiX在Encore演唱慢歌版《SiS》紀念彼此的姊妹情，作為告別亦在落幕前相擁而哭，並在謝幕正式宣告XiX休團。

Crystal變大喊包

演唱會後，Eric Kwok攜同XiX四位成員一同接受訪問，全場最大喊包Crystal笑言在台上沒有爆喊、只是太熱流汗，但亦感謝Eric送上紙巾解困；Kiele覺得最後一次唱慢版《SiS》成為最大淚點，回想過去四姊妹一同經歷的歡笑與淚水格外感人，Crystal則表示：「今次真係第一次望住佢哋幾個嘅眼睛，就忍唔住好想喊！」Eric隨即打趣原來她在過去五年都沒有正眼望過大家，難怪平時對她訓話時都似乎心不在焉。

Caitlin自誇100分

對於是日演出，Caitlin直言為大家表現打滿分：「我會畀100分！雖然頭三首歌已經跳錯好多、之後又唱錯歌詞，但我覺得係呢五年表演咁多次入面，最享受、最放鬆同最有Feel嘅一次，所以畀100分！」但經理人Eric Kwok竟然話四位表演無分，令四位少女瞬間一呆，他解釋指：「冇分！因為有啲事唔可以用分數嚟衡量！」見證她們一路走來經歷許多突破、不斷超越自我，就算叫她們不要哭也停不下來：「但我真係好Proud of佢哋，因為準備演出嘅時間唔多，最緊要佢哋享受到成個演唱會，所以我好滿意！畀返100分佢哋啦！」XiX謝幕成為休團一刻，雖然她們將於8月在側田演唱會上擔任嘉賓，但四位成員亦一致認為休團不過是「逗號」而非旅程的「句號」，分別在各方面裝備自己後，將會有重聚、繼續展開追夢旅程的一日。

Charlotte明年考公開試

Kiele與Caitlin將在暑假後赴美繼續升學，在本地就讀大學的Crystal則期待交換生計劃能帶自己去美國與兩位團員相聚；明年應考公開試的Charlotte，則明言經過是次演唱會後增添極大信心：「一路上好多嘢都唔敢去做，但經歷呢次演唱會，覺得其實DSE都唔係一個好大嘅難題，只係人生嘅其中一部份，所以盡力就OK啦！」並透露中學校長今晚亦有到場支持演唱會，令她在兼顧學業與演藝事業上得到很大支持。休團後，四位成員都會在學業外追尋音樂夢想，但Eric則預言Caitlin將會成為商業女強人、Kiele會成為著名大律師、Crystal或會很快變成家庭主婦生四個小孩、Charlotte則仍是未知之數中，令Charlotte自嘲因為鍾意食飛機餐會成為空姐。