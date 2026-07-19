Mel C@Spice Girls告別不婚主義 與男友Chris英國秘密行禮 「碧咸嫂」Victoria因世界盃被逼缺席

英國傳奇女團Spice Girls成員Mel C（Melanie Chisholm）終於結婚了！有指現年52歲的Mel C已定於在英國時間本周末與原籍澳洲的編劇兼導演男友Chris Dingwall舉行秘密婚禮，屆時她的辣妹隊友都會到賀。

消息指Mel C與比她年輕幾歲的Chris會在風景如畫的英國湖區舉行婚禮，屆時Geri Horner、Mel B（Melanie Brown）和Emma Bunton都會出席，唯獨是「碧咸嫂」Victoria Beckham要留在美國陪老公碧咸（David Beckham）睇世界盃決賽。雖然Victoria人唔到，但她和其他辣妹一樣都極度戥Mel C開心，知情人士透露：「所有女孩都為她（Mel C）感到高興……她們都非常興奮，因為她們從未見過她這麼開心。」

Mel C靠名人軟體牽線墜愛河

以往Mel C是不婚主義者，曾與物業發展商Thomas Starr拍拖10年、並育有一女，但最終於2012年分手；及後她又與其前經理人Joe Marshall交往，但二人已於2022年分開。直至前年Mel C與曾任模特兒、現職編劇兼導演的Chris公開戀情，並自爆二人是在名人約會軟件Raya上相識。今年5月，她透露新專輯《Sweat》的部分創作靈感來自Chris：「錄製這張專輯沒多久，我就遇到了新的對象，我墜入了愛河，所以整張專輯的情感都呈現出一種奇妙的起伏──從心碎到新戀情的興奮。」她又大讚Chris性格隨和有趣，跟她志趣相投，二人常常一起健身。亦是Chris令她改變不婚主義，眾辣妹隊友已先後結婚，她們都擔心Mel C會孤獨終老，如今見她覓得良人，眾姊妹亦大呼「飲得杯落」！