Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳欣健出書拒爆娛樂圈秘聞 認曾對汪明荃心動 : 佢值得更好的男人 轉型成藝人全因在許冠文一餐飯

影視圈
更新時間：23:45 2026-07-18 HKT
發佈時間：23:45 2026-07-18 HKT

陳欣健今日（18日）到灣仔書展為推出的新書《陳欣健 我的風雲往事》宣傳，並邀請了多位圈中朋友到場力撐，當中包括：許冠文、汪明荃、謝寧、劉天蘭、楊受成博士、霍汶希、樂易玲、向華強、葉子楣、魏秋樺等。

陳欣健計劃之後出下集

陳欣健表示，自傳是紀錄自己由出世至1976年所遇見的經歷，但強調不會爆娛樂圈秘聞，原因包括：「我不鍾意坊間太多假新聞，以及不會消費我的朋友。」陳欣健已計劃推出完這本新書之後，日後將推出下集。陳欣健在台上分享時，爆當年警察學堂出來認識向華強媽媽，當時伯母覺得他靚仔，所以要給他二百元而結緣，又爆自己唱歌給楊受成博士聽已經幾十年，但卻沒有簽他為旗下歌手。

汪明荃爆圈中很多女生傾慕陳欣健

陳欣健與汪明荃（阿姐）及許冠文一起接受傳媒訪問，陳欣健在新書內加入初戀女友照片，他解釋，因為初戀是最難忘，事前已問准老婆。阿姐表示，早在60年代麗的訓練班認識陳欣健，陳欣健透露，當時合作拍劇《孖生姊妹》是由梁舜燕介紹認識阿姐，問陳欣健當時可有對阿姐心動？他說：「一定有，但她值得有一個比我更好的男人，因為阿姐不單靚女，最欣賞是她為人態度，她拍劇遠比監製或導演緊張，她是一個很值的人又不愛玩，否則我們已經在一起，哈哈！阿姐是個不怒而威的人，她不笑的時候會令我以為自己做錯事，所以我們無拍過吻戲，也不會伸脷。哈哈！（你也有留意到新聞？）怎會不留意，因以為是講我，好彩我很少在TVB拍劇。」阿姐則大爆，圈中有很多女生也對陳欣健傾慕，許冠文即提議他這本書應該改名為「我的風流往事」。

陳欣健教許冠文𠱁老婆

陳欣健指出，當年自己由警察轉型成為藝人，全因在許冠文家中的一餐飯，當年陳欣健提及想轉行，許冠文指他的性格太浪漫，不適合做有規律的警察，便叫他轉行拍戲。陳欣健即對他說：「轉行後搵唔到食你養我。」許冠文覺得，陳欣健性格浪漫又感性，朋友遇上問題時，最愛致電給他求助，又指陳欣健與人溝通上非常有技巧，許冠文有一次跟老婆吵架，便相約陳欣健吃飯，怎知對方不是與他研究問題所在，而是帶他吃喝玩樂，令你忘記問題所在，更透露：「他曾教我，對着女士只是口講，是完全沒用，最重要是講話期間，要輕摸對方的手或肩膊，我回家一試，真的很有效。」問到許冠文可想過把陳欣健的自傳拍成電影？他認為可拍喜劇，不過喜劇難拍，他至今仍未找到能超越自己以往的題材，所以沒有再拍喜劇，他說：「最怕大家會說［又係嗰啲嘢］，有朝一日再拍就算失敗也好，也要跟過往的不一樣，現在我正盤算着這問題。」他又讚陳欣健能幫在生的人破地獄，更有感應匪徒想法的神奇力量。

汪明荃稱羅家英落選心情未受影響

另外，羅家英未能當選新一屆八和會館主席，阿姐指他沒事，心情幾好，選不到更好，不用太辛苦，而且家英哥明天也會到書展為新書宣傳，阿姐也會到場支持。問她的甲狀腺的情況如何？阿姐自爆，與食錯藥有關，她說：「其實我吃多了甲狀腺藥，現在調節劑量便沒事，不過我的腳受筋膜發炎影響，懷疑幫我按摩的師傅太大力所致。」

最Hit
01:13
5遊客北海道自駕遭JR列車撞 消息：其中一名傷者為東九龍交通部警員
突發
2小時前
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
5小時前
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
影視圈
7小時前
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
影視圈
8小時前
方嘉柏 (左圖左二) 與101歲余老太 (左圖左) 開心聚會 相片截圖來源： 謝玲玲IG@hlingling
方嘉柏與101歲余老太開心碰杯
馬圈快訊
9小時前
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
02:34
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
申訴熱話
15小時前
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
生活百科
8小時前
紅磡露宿婆婆｜29歲男涉襲擊被捕 與婆婆素有積怨疑不滿對方影響市容
突發
3小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
2026-07-17 17:10 HKT
以為「每日執兩千」好好賺？大學生揸的士一年半果斷「斬纜」 爆背後暗湧：隨時影響一生前途！
以為「每日執兩千」好好賺？大學生揸的士一年半果斷「斬纜」 爆背後暗湧：隨時影響一生前途！
生活百科
10小時前