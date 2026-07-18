陳欣健出書拒爆娛樂圈秘聞 認曾對汪明荃心動 : 佢值得更好的男人 轉型成藝人全因在許冠文一餐飯

陳欣健今日（18日）到灣仔書展為推出的新書《陳欣健 我的風雲往事》宣傳，並邀請了多位圈中朋友到場力撐，當中包括：許冠文、汪明荃、謝寧、劉天蘭、楊受成博士、霍汶希、樂易玲、向華強、葉子楣、魏秋樺等。

陳欣健計劃之後出下集

陳欣健表示，自傳是紀錄自己由出世至1976年所遇見的經歷，但強調不會爆娛樂圈秘聞，原因包括：「我不鍾意坊間太多假新聞，以及不會消費我的朋友。」陳欣健已計劃推出完這本新書之後，日後將推出下集。陳欣健在台上分享時，爆當年警察學堂出來認識向華強媽媽，當時伯母覺得他靚仔，所以要給他二百元而結緣，又爆自己唱歌給楊受成博士聽已經幾十年，但卻沒有簽他為旗下歌手。

汪明荃爆圈中很多女生傾慕陳欣健

陳欣健與汪明荃（阿姐）及許冠文一起接受傳媒訪問，陳欣健在新書內加入初戀女友照片，他解釋，因為初戀是最難忘，事前已問准老婆。阿姐表示，早在60年代麗的訓練班認識陳欣健，陳欣健透露，當時合作拍劇《孖生姊妹》是由梁舜燕介紹認識阿姐，問陳欣健當時可有對阿姐心動？他說：「一定有，但她值得有一個比我更好的男人，因為阿姐不單靚女，最欣賞是她為人態度，她拍劇遠比監製或導演緊張，她是一個很值的人又不愛玩，否則我們已經在一起，哈哈！阿姐是個不怒而威的人，她不笑的時候會令我以為自己做錯事，所以我們無拍過吻戲，也不會伸脷。哈哈！（你也有留意到新聞？）怎會不留意，因以為是講我，好彩我很少在TVB拍劇。」阿姐則大爆，圈中有很多女生也對陳欣健傾慕，許冠文即提議他這本書應該改名為「我的風流往事」。

陳欣健教許冠文𠱁老婆

陳欣健指出，當年自己由警察轉型成為藝人，全因在許冠文家中的一餐飯，當年陳欣健提及想轉行，許冠文指他的性格太浪漫，不適合做有規律的警察，便叫他轉行拍戲。陳欣健即對他說：「轉行後搵唔到食你養我。」許冠文覺得，陳欣健性格浪漫又感性，朋友遇上問題時，最愛致電給他求助，又指陳欣健與人溝通上非常有技巧，許冠文有一次跟老婆吵架，便相約陳欣健吃飯，怎知對方不是與他研究問題所在，而是帶他吃喝玩樂，令你忘記問題所在，更透露：「他曾教我，對着女士只是口講，是完全沒用，最重要是講話期間，要輕摸對方的手或肩膊，我回家一試，真的很有效。」問到許冠文可想過把陳欣健的自傳拍成電影？他認為可拍喜劇，不過喜劇難拍，他至今仍未找到能超越自己以往的題材，所以沒有再拍喜劇，他說：「最怕大家會說［又係嗰啲嘢］，有朝一日再拍就算失敗也好，也要跟過往的不一樣，現在我正盤算着這問題。」他又讚陳欣健能幫在生的人破地獄，更有感應匪徒想法的神奇力量。

汪明荃稱羅家英落選心情未受影響

另外，羅家英未能當選新一屆八和會館主席，阿姐指他沒事，心情幾好，選不到更好，不用太辛苦，而且家英哥明天也會到書展為新書宣傳，阿姐也會到場支持。問她的甲狀腺的情況如何？阿姐自爆，與食錯藥有關，她說：「其實我吃多了甲狀腺藥，現在調節劑量便沒事，不過我的腳受筋膜發炎影響，懷疑幫我按摩的師傅太大力所致。」