馮素波爆二公主沈芝華癱床數月剛康復 預告82歲生日辦演唱會 聞前輩梁愛離世：我都排緊隊

馮素波（波姐）近日在社交平台上分享為「七公主」中的「二公主」沈芝華慶祝80歲大壽。今日（18日）她到書展出席活動時就指沈芝華早前扭親腰，癱床休息了幾個月後康復，所以就約她食生日飯。下月7日將是波姐82歲生日，問到時是否也會跟她們食飯慶祝生日？波姐指正日將會在荃灣大會堂舉行生日演唱會，笑指有想過是否要在台上切蛋糕，不過就要先申請：「到時二公主沈芝華同李琳琳一定會嚟，姜大衛就睇吓使唔使開工。（其他公主嚟唔嚟？）佢哋得閒就嚟，（上台合體？）佢哋唔係唱歌嘅，所以唔會。」

馮素波豁達談生死

提到資深演員梁愛離世，波姐指對方是前輩，曾跟對方飲茶，但是否合作過就忘記了，又豁達地說：「我都排緊隊，資深藝人係咁架啦，所以今日有得開心就開心，扯開懷處就扯開懷。今日做得幾多就今日做，明日你唔使為我流眼淚。」