Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮素波爆二公主沈芝華癱床數月剛康復 預告82歲生日辦演唱會 聞前輩梁愛離世：我都排緊隊

影視圈
更新時間：23:15 2026-07-18 HKT
發佈時間：23:15 2026-07-18 HKT

馮素波（波姐）近日在社交平台上分享為「七公主」中的「二公主」沈芝華慶祝80歲大壽。今日（18日）她到書展出席活動時就指沈芝華早前扭親腰，癱床休息了幾個月後康復，所以就約她食生日飯。下月7日將是波姐82歲生日，問到時是否也會跟她們食飯慶祝生日？波姐指正日將會在荃灣大會堂舉行生日演唱會，笑指有想過是否要在台上切蛋糕，不過就要先申請：「到時二公主沈芝華同李琳琳一定會嚟，姜大衛就睇吓使唔使開工。（其他公主嚟唔嚟？）佢哋得閒就嚟，（上台合體？）佢哋唔係唱歌嘅，所以唔會。」

馮素波豁達談生死

提到資深演員梁愛離世，波姐指對方是前輩，曾跟對方飲茶，但是否合作過就忘記了，又豁達地說：「我都排緊隊，資深藝人係咁架啦，所以今日有得開心就開心，扯開懷處就扯開懷。今日做得幾多就今日做，明日你唔使為我流眼淚。」

最Hit
01:13
5遊客北海道自駕遭JR列車撞 消息：其中一名傷者為東九龍交通部警員
突發
2小時前
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
5小時前
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
影視圈
7小時前
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
影視圈
8小時前
方嘉柏 (左圖左二) 與101歲余老太 (左圖左) 開心聚會 相片截圖來源： 謝玲玲IG@hlingling
方嘉柏與101歲余老太開心碰杯
馬圈快訊
9小時前
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
02:34
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
申訴熱話
15小時前
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
生活百科
8小時前
紅磡露宿婆婆｜29歲男涉襲擊被捕 與婆婆素有積怨疑不滿對方影響市容
突發
3小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
2026-07-17 17:10 HKT
以為「每日執兩千」好好賺？大學生揸的士一年半果斷「斬纜」 爆背後暗湧：隨時影響一生前途！
以為「每日執兩千」好好賺？大學生揸的士一年半果斷「斬纜」 爆背後暗湧：隨時影響一生前途！
生活百科
10小時前