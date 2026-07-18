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陳柏宇相隔五年再開紅館騷 太太細女齊撐場 驚喜突襲提早現身握手

影視圈
更新時間：21:59 2026-07-18 HKT
發佈時間：21:59 2026-07-18 HKT

陳柏宇一連三場的紅館騷《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》今晚（18日）舉行頭場，炎明熹、丁子高、蘇永康、張敬軒、古巨基及梁詠琪等送上花籃祝賀，小肥更送了一個放滿零食的花籃，非常特別，陳柏宇太太符曉薇就帶同細女陳星晴亦有到場，至於Jason圈中好友小肥、江若琳與老公蕭唯展、鄧穎芝及張紋嘉與男友林子傑亦有前來捧場。

師妹蘇詠淳做暖場嘉賓

相隔五年再於紅館開騷，身穿白衫白褲的Jason於開騷前突然現身台上，他笑說：「會唔會太激動？我見到你哋真係好激動！」之後他更特意走到台的兩側與粉絲握手。陳柏宇返回後台準備後，師妹Vincy 蘇詠淳就已暖場嘉賓身份現身，唱出日文歌《Only Human》及《踏空氣的人》。

Jason黑色立體大褸空降舞台

之後Jason在布幕後再度現身，唱出《快照》和《旁若無人》為演唱會揭開序幕，隨後台上播出一條由凌文龍、林熙彤及林千渟等演出的微電影《人生四格》，尾聲他們因在車廂中鬧交而撞車，而紅館即變成車禍現場，換上黑色立體大褸的Jason站在「失事」的車上唱出《命盡頭》，場面設計特別。

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