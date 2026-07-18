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袁文傑出書獲張景淳方力申力撐 自薦講波無意全職轉行 《愛·回家》最不捨滕麗名劉一飛

影視圈
更新時間：21:15 2026-07-18 HKT
發佈時間：21:15 2026-07-18 HKT

袁文傑今日（18日）到灣仔會展出席書展活動，他在講座中為自己推出的新書「傑出阿仙奴」宣傳。站在到場支持他的張景淳身旁，他笑言：「在《愛·回家之開心速遞》劇集中最靚仔的一、兩個已經在場。哈哈！張景淳即時要求索取簽名。而方力申經過也特意拿新書給袁文𠎀索取簽名，並透露，多年前早於拍攝電影《愛情奴隸獸》時認識至今。之後袁文傑在座談會上與一班球迷分享互動令現場氣氛升溫。

袁文傑講波曾遭老婆投訴

袁文傑在世界盃期間，幾乎每場都在其個人頻道節目做直播評述，精準的分析受網民追捧，大讚他是「林尚義2.0」，對於外界的讚美，袁文傑覺得，這都是自己多年來累積回來的，也感覺到這些年來自己有一點進步，加上球迷互動的感情，才會有這些美言。問到經常凌晨廣播，太太張潔蓮可有投訴？袁文傑透露，在最初期直播講波時，太太也不習慣，也投訴過他只顧球迷。但他解釋，自己只想講好每場波，而且太太現在已經習以為常。問到日後若TVB買外國球賽播映，會否申請轉往擔任足球評術員？袁文傑表示，完全轉職是不會的，因為自己鍾意演戲，他記得2017年英格蘭足總盃賽事落在TVB手上時，當時剛好遇上他有份演出的《不懂撒嬌的女人》劇集，自己的角色「游生」大受歡迎，所以便自薦，最終成功擔任評述員。

袁文傑想搵「曹總」出來

此外，TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》即將大結局，問他最不捨那位拍檔？袁文傑表示，其實大家都捨不得，但說到尾當然是劇中的拍檔滕麗名，在此劇中合作多年，由最初幾場交代感情戲拍得像正劇一樣，令他十分難忘。另一位就是「曹總」劉一飛，這位對他來說是得意的前輩，大家在拍劇時，曹總經常分享自己的經歷，幾年前對方離開劇組，他久不久也會找曹總：「但他又不太想出來，我會嘗試再找找他。」

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