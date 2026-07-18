38歲前港姐周美欣誕第二胎 入院不足一小時「一Push」極速順產 星途平平嫁人做少奶奶

38歲的2007年香港小姐季軍周美欣（Lorretta）今日（18日）在社交平台報喜，宣佈已於7月4日順利誕下重7磅14安士的第二名女兒，三年抱兩湊成幸福一家四口。周美欣當年曾簽約TVB參演《讀心神探》等劇集，離巢後曾轉型歌手及參加《亞洲超級名模生死鬥》，其後回流加拿大溫哥華展開新生活，並於2023年與富貴男友Carson結婚。如今再度榮升靚媽，不少網民及圈中好友都紛紛留言送上祝福。

周美欣極速順產超爆笑

這名星級靚媽在帖文中分享了今次驚險又搞笑的「極速順產」經歷。她透露當晚9時半抵達醫院時已開6度，原本還希望BB能在午夜後才出世，結果陣痛迅速加劇。搞笑的是，當她進入產房不足10分鐘、護士剛準備去拿無痛分娩藥物時，她的羊水突然穿破，更意外噴到老公Carson一身！隨後護士叫她打開雙腿，BB的頭已經冒出，她只需「一Push」便順利誕下女嬰，整個過程神速到連主診醫生都趕不及親自接生，她更笑指自己連醫院病袍都來不及換。

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周美欣細女趕及為母慶生日

這名剛出世的小女兒非常乖巧，這次「極速」報到剛好趕及為媽媽慶祝38歲生日。早前周美欣其實已經在社交平台分享過最新的慶生影片，可見初生細女已經陪伴在側，一家四口溫馨滿瀉。

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