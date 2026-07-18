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夫妻的博弈｜何廣沛預告12月舉行婚禮 陳曉華孔德賢做兄弟 鄧智堅被網民笑TVB演員中糖份最高

影視圈
更新時間：19:15 2026-07-18 HKT
發佈時間：19:15 2026-07-18 HKT

何廣沛、陳曉華及鄧智堅到深圳出席劇集《夫妻的博弈》見面會，戲中飾演西廚的何廣沛，表示中學時被高海寧暗戀為他寫情信，不過有人扭曲事件而產生誤會，但之後會冰釋前嫌，更大讚張頴康在劇中演渣男好極緻，若然將來有機會演渣男也要參考對方演法。

何廣沛去英國拍攝婚紗相

提到去年跟圈外女友Sarah求婚成功的何廣沛，問到婚禮籌備情況？何廣沛透露在英國已完成拍攝婚紗相，定於12月於香港舉行婚禮，男女兄弟團則由六男十女組成，其中有陳曉華、孔德賢、陳浚霆擔任兄弟團成員，其他人是圈外朋友。他說：「我喺上半年處理好晒，依家可以專心拍劇，除咗Big Day當日未度流程，其他已經ok。」

鄧智堅曾教導郭柏妍演戲

同場出席的陳曉華，透露劇中演女強人，但為了得到父親信任，跟馬國明有段政治婚姻，又笑言馬國明曾於《新聞女王》對白中，叫她嫁出去，有網民加埋《夫妻的博弈》片段剪成短片加多句：「今次嫁畀佢。」。而鄧智堅則笑言劇中跟張頴康同樣老奸巨猾，但今次角色不及《新聞女王》的角色「飛爺」醒目，但跟張頴康的演出相當有喜感，可謂喜感擔當。談到郭柏妍在劇中演小三，鄧智堅表示曾教導郭柏妍演戲，大讚對方進步好多，在演戲方面有天份，又自爆在《新聞女王》中經常飲珍珠奶茶，今次在《夫妻的博弈》則獲「綠茶婊」的郭柏妍經常請他飲綠茶，更被網民笑他是TVB演員中糖份最高，自己也擔心有糖尿病。

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