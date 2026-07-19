90年代「台灣第一美男」趙文瑄近況曝光 驚變粗獷光頭大叔 隱居生活至今未婚

90年代曾有「台灣第一美男」之稱的趙文瑄，因電影《囍宴》而走紅。該片拍檔包括郎雄、歸亞蕾及金素梅更於第30屆金馬獎橫掃最佳劇情片、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角及最佳原著劇本等獎項，風頭可謂一時無兩。趙文瑄其後連拍了《飲食男女》、《紅玫瑰白玫瑰》、《宋家皇朝》、《自梳》、《辛亥革命》和《黑金》等，演藝事業發展得不錯。

趙文瑄近況模樣再度掀起網民討論

趙文瑄後期亦開始拍電視劇，曾參與《大明宮詞》、《羋月傳》等收視不錯的劇集，此外亦曾與黃曉明合拍電影《大唐玄奘》等。今年67歲的趙文瑄在內地生活，疫情期間他跌斷腳而打算退休，不過在2023年改編諾貝爾文學獎得主莫言的話劇《鱷魚》意外找上門，趙文瑄決定接受挑戰，他的近況模樣再度掀起網民討論。

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趙文瑄晚年形象上有顛覆性的改變

步入晚年的趙文瑄在形象上有了非常顛覆性的改變，不單留著花白的腮鬍，近年更剃了光頭。為了貼合話劇角色，刻意增重了十幾斤，令本來已圓潤的身形更加寬、粗獷，與昔日「台灣第一美男」的形象判若兩人，不過男人味仍然十足。對於外貌的變化，趙文瑄非常坦然，偶爾會在直播間與網民輕鬆侃大山，毫無偶像包袱，狀態看起來精神十足、活力滿滿，有網民直言：「應該要恭喜他，終於能成為自己喜歡的樣子。」還有人說：「其實還是看得出一點樣子~哇~ 看起來很舒服耶~ 他那也不是胖，看起來是變很壯 我想他應該過得很開心。」、「他是屬於真正五官好看的帥哥，比起時下靠吃青春飯，經不起歲月考驗的年輕男星強多了。」、「雖然一去不復返了，但能過上順心遂意的生活是最好的，恭喜他。」、「完全辨識不出來是同一人。」、「整個人感覺變的舒服而自然了，可喜可賀。」

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趙文瑄不再執著於六塊腹肌

趙文瑄透露自出道以來，他從當年的70公斤增至如今的100公斤，坦然已經接受自己當下的模樣，不再執著於六塊腹肌，並深信：「精神飽滿、狀態好」才是真正的美。趙文瑄至今未婚、無子，他從未有過強烈的成家意願。雖然曾經一度接近婚姻的邊緣，但最終還是選擇了放棄，因為他害怕婚後會失去那份熾熱、純粹的愛意，單身生活反而更自在。趙文瑄亦曾形容與父親的關係曾是傳統且疏離的，因為父親有兩個太太，她們之間鬧矛盾、爭風吃醋，家裡的氣氛一直很緊張，趙文瑄的母親是父親的小妾，地位自然比不過正室，父親又偏偏挺喜歡兄長，所以從小對他特別嚴格，直到父親確診癌症後，彼此的關係才開始軟化。這次和解的經歷，加上與寵物的相處，讓他對「愛與家庭」有了更深刻的體會，目前與心愛的貓狗相伴，享受著愜意的隱居生活。

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