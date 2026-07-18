夫妻的博弈｜馬國明回應《東周刊》揭湯洛雯孕味濃：努力中 高海寧演慘角阿媽提醒要帶眼識人 郭柏妍做小三被打到食頭痛藥

早前《東周刊》直擊，馬國明與太太湯洛雯、外父湯鎮宗與外母，以及湯洛雯靚細妹湯樂瑤齊齊出巡。久未露面的湯洛雯以長袖鬆身打扮現身，孕味十足，要出動全家人照顧。今日（18日）馬國明聯同高海寧（高ling）、何廣沛、郭柏妍、陳曉華、鄧智堅、總監製鍾澍佳在深圳出席劇集《夫妻的博弈》見面會，現場吸引大批市民到場支持，迫爆三層商場。雖然郭柏妍戲中演小三，但無礙一班粉絲到場吶喊助威支持。

馬國明笑角色只在童話世界出現

馬國明對於太太穿著鬆身裙，孕味十足，問到是否要恭喜他？馬國明笑說：「佢不嬲鍾意著鬆身裙，如果有會通知大家，努力中啦！」同場的高海寧表示劇中角色患癌外，老公張頴康與閨蜜郭柏妍被她捉姦在床，兩人更合謀殺她貪圖保險金，其中更會摑打郭柏妍。在旁的郭柏妍笑言拍完被高海寧摑打戲後，搞到頭痛就吃粒藥瞓著，但作為觀眾也認為今次角色好衰，搶走高海寧所有東西。談到難度之處，郭柏妍笑言要飆高音演出。談到高海寧曾自爆拍戲被人打歪面，今次戲中被張頴康打面。她笑言今次角色好慘，媽媽睇完該劇都喊出來，還提醒她要帶眼識人。她說：「拍攝時係真打，唔可以Take好多次，後期配音睇返都覺得好傷心。」高海寧形容戲中的馬國明是一位超級好男生，但該劇情節指每個女生都會遇到「渣男」。不過飾演好男人的馬國明，笑言今次角色只會在童話世界出現，因為每樣條件都好，更鍾情於一位女生。當笑問他自覺那樣似戲中角色，馬國明笑謂：「你問我老婆（湯洛雯），佢實話我唔夠好。」談到戲中不少喊戲，高海寧笑言幾乎場場喊，搞到狂飲水。

高海寧否認抄韓劇是漫畫改編

提到有指《夫妻的博弈》的主線劇情和核心設定，被指與韓劇《和我老公結婚吧》相似有抄襲之嫌。高海寧說：「唔係抄！一本漫畫係拍成劇有不同版本，人生點都遇到「渣男」。」馬國明則謂：「渣男都係嗰啲，呢部劇係講預知夢。」

高海寧指張曦雯和吳卓羲有一齊食飯

另外，提到高海寧早前到美國紐約，連日來在社交平台分享當地靚相。高海寧笑言在當地入場睇了兩場世界盃賽事，但並非有男士同行入場而是女性好友。談到在美國可有艷遇，她笑言沒有，自己都想有，本身很喜歡大自然，在當地行山又到農場餵羊。至於提到有指張曦雯和吳卓羲合作《璀璨之城》撻著，加上疑「定情貓」洩露戀情。有份演出該劇的高海寧，指兩人戲中演夫妻正常拍戲，大家亦有一起吃飯。