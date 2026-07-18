Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夫妻的博弈｜馬國明回應《東周刊》揭湯洛雯孕味濃：努力中 高海寧演慘角阿媽提醒要帶眼識人 郭柏妍做小三被打到食頭痛藥

影視圈
更新時間：18:45 2026-07-18 HKT
發佈時間：18:45 2026-07-18 HKT

早前《東周刊》直擊，馬國明與太太湯洛雯、外父湯鎮宗與外母，以及湯洛雯靚細妹湯樂瑤齊齊出巡。久未露面的湯洛雯以長袖鬆身打扮現身，孕味十足，要出動全家人照顧。今日（18日）馬國明聯同高海寧（高ling）、何廣沛、郭柏妍、陳曉華、鄧智堅、總監製鍾澍佳在深圳出席劇集《夫妻的博弈》見面會，現場吸引大批市民到場支持，迫爆三層商場。雖然郭柏妍戲中演小三，但無礙一班粉絲到場吶喊助威支持。

馬國明笑角色只在童話世界出現

馬國明對於太太穿著鬆身裙，孕味十足，問到是否要恭喜他？馬國明笑說：「佢不嬲鍾意著鬆身裙，如果有會通知大家，努力中啦！」同場的高海寧表示劇中角色患癌外，老公張頴康與閨蜜郭柏妍被她捉姦在床，兩人更合謀殺她貪圖保險金，其中更會摑打郭柏妍。在旁的郭柏妍笑言拍完被高海寧摑打戲後，搞到頭痛就吃粒藥瞓著，但作為觀眾也認為今次角色好衰，搶走高海寧所有東西。談到難度之處，郭柏妍笑言要飆高音演出。談到高海寧曾自爆拍戲被人打歪面，今次戲中被張頴康打面。她笑言今次角色好慘，媽媽睇完該劇都喊出來，還提醒她要帶眼識人。她說：「拍攝時係真打，唔可以Take好多次，後期配音睇返都覺得好傷心。」高海寧形容戲中的馬國明是一位超級好男生，但該劇情節指每個女生都會遇到「渣男」。不過飾演好男人的馬國明，笑言今次角色只會在童話世界出現，因為每樣條件都好，更鍾情於一位女生。當笑問他自覺那樣似戲中角色，馬國明笑謂：「你問我老婆（湯洛雯），佢實話我唔夠好。」談到戲中不少喊戲，高海寧笑言幾乎場場喊，搞到狂飲水。

高海寧否認抄韓劇是漫畫改編

提到有指《夫妻的博弈》的主線劇情和核心設定，被指與韓劇《和我老公結婚吧》相似有抄襲之嫌。高海寧說：「唔係抄！一本漫畫係拍成劇有不同版本，人生點都遇到「渣男」。」馬國明則謂：「渣男都係嗰啲，呢部劇係講預知夢。」

高海寧指張曦雯和吳卓羲有一齊食飯

另外，提到高海寧早前到美國紐約，連日來在社交平台分享當地靚相。高海寧笑言在當地入場睇了兩場世界盃賽事，但並非有男士同行入場而是女性好友。談到在美國可有艷遇，她笑言沒有，自己都想有，本身很喜歡大自然，在當地行山又到農場餵羊。至於提到有指張曦雯和吳卓羲合作《璀璨之城》撻著，加上疑「定情貓」洩露戀情。有份演出該劇的高海寧，指兩人戲中演夫妻正常拍戲，大家亦有一起吃飯。

最Hit
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
4小時前
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
02:34
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
申訴熱話
11小時前
01:13
5遊客北海道自駕遭JR列車撞 消息：其中一名傷者為東九龍交通部警員
突發
1小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
2026-07-17 17:10 HKT
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-17 11:31 HKT
重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
家居裝修
14小時前
以為「每日執兩千」好好賺？大學生揸的士一年半果斷「斬纜」 爆背後暗湧：隨時影響一生前途！
以為「每日執兩千」好好賺？大學生揸的士一年半果斷「斬纜」 爆背後暗湧：隨時影響一生前途！
生活百科
5小時前
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
影視圈
4小時前
晚年婚姻危機 72歲大叔呻活得冇尊嚴想分身家搬走 老妻願「做一事」求和解｜Juicy叮
晚年婚姻危機 72歲大叔呻活得冇尊嚴想分身家搬走 老妻願「做一事」求和解｜Juicy叮
時事熱話
4小時前