歐倩怡母女合體 15歲細女郭以雅近照充滿神秘感只露櫻桃小嘴 曾受情緒困擾見校服跪地爆喊

歐倩怡自從2024年宣布與郭晉安結束18年婚姻後，一舉一動都成為外界焦點。近日歐倩怡在社交平台分享她與15歲女兒郭以雅的北京之旅，不過她對女兒的樣貌保持神秘感，照片經加工後只見女兒的櫻桃小嘴，似乎想保護女兒，但又忍不住母女合體的興奮，出Po跟網民們分享。而相片中可見，母女倆到故宮、環球影城等名勝玩樂。歐倩怡留言：「今個暑假，同阿女去咗北京玩，睇吓歷史古蹟，去吓環球影城。」旅途中她更成功為女兒尋覓到一部00年代數碼相機，字裡行間流露出作為母親的喜悅和滿足。在其中一張照片中，女兒手持新相機與媽媽及朋友自拍，笑容燦爛，這次旅程讓母女可以共享天倫。

歐倩怡女兒曾因轉校有情緒問題

歐倩怡女兒郭以雅如今已是亭亭玉立的少女，能與媽媽像朋友般出遊。但歐倩怡早前在HOY電視節目《健康關注組》中曾透露，女兒年幼時曾因轉校而承受巨大的心理壓力，甚至出現情緒問題。她憶述女兒在幼稚園階段由國際學校轉往傳統學校後，身體便頻繁出現肚痛、嘔吐等症狀。起初以為只是腸胃不適，但醫生診斷後認為可能源於心理壓力。情況最嚴重時，女兒僅僅看到洗燙好的校服，便誤以為要上學而嚇得崩潰大哭，跪在地上抱著歐倩怡的腿苦苦哀求不想返學。那一刻歐倩怡才意識到學校可能給了女兒超乎想像的壓力。為了解決問題，她隨即帶女兒尋求專業協助，並投放大量時間陪伴，耐心引導，最終幫助女兒克服了對校園生活的恐懼，重拾快樂童年。

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歐倩怡離婚後覓得富貴新歡

歐倩怡回復單身後，感情世界也迎來了第二春。早前她被傳媒拍到與一名禿頭中年男士親密翹手逛街，狀甚甜蜜，有指新歡是連鎖補習社的簡姓創辦人，身家估計高達1.2億。對於這段新戀情，歐倩怡沒有直接否認，僅透過經理人低調回應，表示雙方仍在「了解中」，希望外界給予空間，網民對歐倩怡再次覓得真愛，紛紛送上祝福。

歐倩怡自我增值考獲營養師牌照

回顧歐倩怡的前半生，她在1999年與郭晉安因合作旅遊特輯而結緣，兩人經歷7年愛情長跑，於2006年奉子成婚。婚後歐倩怡選擇淡出幕前，專心相夫教子，成為全職家庭主婦。然而她並未因此停下自我增值的腳步，在這段時間，她重返校園，先後完成了學士及碩士課程，更考取了英國的營養師牌照。如今一對子女雖然跟隨前夫郭晉安生活，但她趁女兒放暑假，便馬上母女檔出發去北京旅行，更以新購入的相機拍照留念。

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