歐倩怡被追問與男友性生活 大方談親密進展：OK㗎 會考5分變碩士 見工曾被質疑靠個樣？

歐倩怡（Cindy）近年因為學歷與婚姻問題成為Hater的焦點，不時受惡意批評和攻擊，自從2024年與郭晉安宣布離婚，結束18年婚姻後，情況仍然未有得到改善。近日歐倩怡接受伍詠薇主持的節目《九運會客室》的訪問，她坦言感到不開心和委屈：「我真係唔適應，試過匿埋喊咗2、3日。」

歐倩怡拒談與新歡有否性關係

其後歐倩怡接受另一主持Brian的訪問，話題離不開與身家豐厚新歡的關係，Brian追問：「你而家拍拖去到stage幾？stage 1 拖手、stage 2 攬住、stage 3 錫、stage 4 你揸佢啲嘢，佢揸你啲嘢，stage 5 性愛。」歐倩怡大笑地說：「呢個唔可以畀細路仔睇，唉，呢啲嘢。（開心？）ok㗎。」

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歐倩怡會考5分未放棄增值

歐倩怡在16歲時參加「新秀歌唱大賽」入行，畢業於香港培正中學的她當年中學會考只得5分，雖然婚後需要照顧家庭，但歐倩怡一直未有放棄增值自己，瘋狂進修攻讀大學學位，最終成功取得市場及管理學學士、食物及營養學榮譽理學士學位，其後更完成了體育及運動營養學理學碩士學位。原來一切與兒子郭令山有關：「嗰陣個仔讀幼稚園，基本上上中班左右已經開始要報讀小學，家長群組會分享策略，然後到小朋友面試，要提前教佢哋啲技巧。再之後係到家長面試，仲要係廣東話、英文同普通話三語。我冇中六、中七嘅預科學歷可以報讀大學，所以我想修讀大學學位，要用好多時間，由證書開始，考幾張證書，可能才等於一張文憑，再要幾張文憑先變成一張高級文憑，才可以銜接學位。」歐倩怡坦言犧牲了很多娛樂時間，過去差不多20年沒有看過電視。

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歐倩怡大談求學與重返職場經歷

歐倩怡稱第一個學位是市場及管理學：「因為填小學報名表，硬性規定要寫父母職業同學歷，所以我逼自己無論如何都要讀返個學位。個仔咁精靈又乖巧，如果因為我學歷低而考唔到心儀學校，搞到拖累咗佢，我真係會好內疚、壓力好大！身邊其他家長個個都好勁，唔係律師、醫生，就係Banker。好彩阿仔去面試嗰陣，我啱啱讀完個兼讀學位，就可以話冇咁自責，而唔係因為阿媽唔得。」歐倩怡早年重返幕前和職場，她坦言起初完全不懂得如何面對Hater抨擊：「由於過去20年都係全職照顧小朋友，所以初期會匿埋喺屋企喊2、3日，覺得十分委屈和不開心。」不過重返職場後聽過最難受的話，歐倩怡坦言最難堪的是面試經歷：「啱啱打算出嚟打工，好多公司一看到係我，可能連面試嘅機會都唔畀，就算好彩有面試機會的公司，對方通常都會講啲冷言冷語，話我都係靠個樣，都唔係真係做架啦。我心諗點解要咁mean呢？我都係生活和賺錢，如果我唔啱你心水，咁咪算囉！」

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