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張與辰霸氣為尤淑情護航：大炮型歌手唱得激烈冇問題好聽就得 呼籲網民手下留情

影視圈
更新時間：21:15 2026-07-17 HKT
發佈時間：21:15 2026-07-17 HKT

張與辰今晚到屯門出席新歌《迷戀有害》發佈會，吸引超過300名粉絲到場支持。他即場首次獻唱新歌，並與粉絲大玩遊戲。身形比之前明顯纖瘦不少的他表示，為了今晚活動非常勤力：「每晚臨瞓前都會做50至100次仰臥起坐，以最佳狀態見大家！」

張與辰MV靚景變展覽任打卡

張與辰即場宣布，新歌將於20號晚正式推出，並特設《迷戀有害》展覽，日期為本月25號，地點有待公布。展覽提供免費打卡位及盲盒遊戲，屆時將推出150個盲盒，參加者若抽中30個隱藏盲盒其中之一，便可於本月26號與張與辰相聚。他興奮解釋：「屆時我會唱歌畀你聽，你仲可以同我喺一張好靚嘅枱合照。」他透露，這張枱呼應新歌MV中他愛上女主角的情節，由於覺得MV佈景非常精美，加上自己本身喜愛看展覽，於是向公司提議保留場景作展覽，開心獲得接納。

張與辰為尤淑情抱不平

提到早前在《中年好聲音4》助力賽中，張與辰曾與尤淑情合唱，其後尤淑情在比賽中演唱《痛愛》，被網民批評「灑狗血」、只顧飆高音表演過於計算，甚至指她外型輸蝕、缺乏觀眾緣。對此，張與辰為對方抱不平：「觀眾要對參賽者手下留情，因為佢哋係為追夢。」他憶述自己當年參賽追求夢想時，也曾收到攻擊聲音，因此叫尤淑情做自己、別理外界聲音：「因為一定會有人鍾意同有人唔鍾意，最緊要做到自己鍾意嘅事。」

張與辰認為每個歌手有不同表演方式

對於「灑狗血」問題上，張與辰力撐對方指，每個歌手有不同表演方式，尤淑情屬於「大炮型」，揀歌是要適合比賽，可能唱得較為激烈，只要唱得好聽便可，並沒不對。他呼籲外界給予參賽者更多空間和鼓勵。
 

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