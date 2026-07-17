周星馳漏口風開《功夫女足2》 揭峨眉隊要「打爆全世界」

由周星馳執導的最新作品《功夫女足》自2026年7月11日在內地上映以來，雖然評價呈現極度兩極化，不過無損票房成績，上映短短6日票房已經突破9億人民幣，連日來周星馳率領一眾演員到內地巡迴謝票，更漏口風透露，《功夫女足2》的製作計劃已正式啟動，即時引來全場歡呼。

周星馳自爆續集「打爆全球」

巡迴謝票上，一名小女孩舉手發問：「星爺爺，你拍的電影都那麼精彩，你下一部打算拍什麼呀？」周星馳聽罷即露出笑容，並表示：「我們峨媚隊的目標就是打爆全世界，現在她已經打爆了一半 ，另外一半，我覺得未來還是要繼續打爆。我希望把這個故事可以繼續延續下去。」

周星馳揭隱藏高手

星爺在現場再派彩蛋，揭開這一集隱藏的秘密，他表示幾位經常在師太身邊攻打四方城的人，全是「武林高手」，「其實他們都是武林高手，能夠跟師太在一台打麻雀，都是絕世高手，只是他們的武功還沒有顯露出來，在我們的故事延續下去的時候，你就會看到！」周星馳的回應明確透露了準備開續集的好消息。

《功夫女足2》片尾彩蛋鋪路

其實，在電影片尾影迷早已發現驚喜伏線，周星馳與林子聰（肥仔聰）以《少林足球》經典造型亮相，並拋出一句：「那就和她們踢一場！」已為續集劇情鋪路，似乎是預告「少林男足」將有機會大戰「峨眉女足」，令影迷都相當期待。