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陳偉霆一家三口度假激罕被捕獲 帶雙保姆照顧兒子 趁老婆行街William做一事

影視圈
更新時間：16:30 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-17 HKT

40歲的陳偉霆與內地超模何穗去年10月，二人無預警下在社交平台報喜，宣布已誕下一子並已經結婚，但這對新手父母對家庭生活極為保護，鮮有公開放閃。然而近日有網民在秦皇島的度假勝地阿那亞「野生捕獲」了他們一家三口，享受久違的家庭樂，而且夫妻二人身邊未有助手，反而有兩名保姆全天候照顧兒子，網民紛紛讚他們模範父母。

陳偉霆老婆何穗高瘦身材成亮點

網民分享的照片中，何穗產後狀態極佳，超模身材展露無遺。在陽光與海灘的映襯下，她以一身全黑的休閒裝扮示人，上身穿著一件簡約的黑色平口背心，下身搭配同色系的寬鬆長褲及人字拖，既舒適又不失時尚感。一頭烏黑長髮隨意披散，配上太陽眼鏡，即使是簡單的衣著，依然難掩其出眾的氣質，高瘦的身材，很快已經被網民認出，不停被集郵。何穗在海灘上與兒子溫馨互動，而身旁則有兩名保姆貼身照顧，其中一名保姆負責推著嬰兒車，另一名則在旁協助，陣仗十足，可見夫妻二人對兒子的寵愛與重視。

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陳偉霆放假不忘健身操肌 

與此同時，陳偉霆則選擇在室內場館享受運動時光，他有著一頭搶眼的金色短髮，身穿米白色無袖運動上衣及黑色短褲，大騷結實臂肌，男人味十足。無論是在健身房舉重，還是在乒乓球桌上打波，都顯得活力充沛。事實上，何穗這次一家現身得來不易，她早前在接受雜誌訪問時曾透露，產後身體響起警號，她在坐月結束後前往醫院複診，卻驚覺子宮內仍有瘀血積存，必須進行第二次手術清除。何穗坦言得悉消息的當下，讓她「體會到從未有過的脆弱」，身心都承受著巨大壓力。如今看到她與老公陳偉霆及兒子在陽光下共享天倫，粉絲紛紛送上祝福。

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