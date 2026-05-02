陳偉霆罕談初為人父心路歷程 目睹太太何穗分娩不順驚心變全能奶爸

40歲的陳偉霆（William）自去年10月宣布與內地超模何穗已婚，二人育有一子。成為爸爸後的陳偉霆，仍保持低調家庭生活，甚少公開提及家人，近日陳偉霆現身內地節目，罕有分享成為人父的心路歷程。

陳偉霆初聞喜訊感迷失

陳偉霆坦言初為人父時曾感迷失，更懷疑自己是否能勝任作為父親的重擔，直到第一次陪太太何穗產檢，親耳聽到兒子的心跳聲，陳偉霆才真實地感受到新生命的存在，並深刻體會到太太懷胎的辛勞，決心要成為一個有責任感的爸爸。

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陳偉霆心痛何穗產後受苦

談及兒子出生的那一刻，陳偉霆親手記錄囝囝睜開眼睛，哭泣的瞬間。陳偉霆透露太太何穗在分娩時，過程並非一順利，讓他一度十分緊張，直到確認母子平安後，才放下心頭大石。

但何穗產後飽受健康問題困擾，令陳偉霆感到心痛，他表示太太由於宮腔內有組織殘留，她在坐月子後需進行手術清除。何穗產後兩個月內，更接連出現腸胃感染、重感冒等問題，甚至有脫髮、掉睫毛及眉毛等典型產後症狀，讓陳偉霆非常擔心。

陳偉霆親自帶兒打疫苗

為全身心照顧妻兒，陳偉霆將許多精力投放於家庭，每次兒子需要接種疫苗，他都親自出馬。陳偉霆回憶起將囝囝抱在懷裡溫柔地安撫，兒子哭鬧不會超過一分鐘，現場的護士更大讚陳偉霆，「跟一般爸爸不一樣」，給予他極高的情緒價值。

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