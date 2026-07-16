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周嘉洛唔捨得「媽媽」滕麗名 孖吳偉豪拍新劇《驅魔速遞》 兄弟情再度提升

影視圈
更新時間：22:15 2026-07-16 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-16 HKT

《愛•回家之開心速遞》「終極榮譽粉絲熱身戰」今日（16日）在銅鑼灣街頭舉行，周嘉洛和吳偉豪到場落力宣傳。周嘉洛與吳偉豪經歷近10年一起工作，培養出深厚的兄弟情，二人表明，不會因此劇完結而影響感情，因為二人繼續拍劇緣份，新劇《驅魔速遞》中仍然有交集，感情再度提升，「我們合作了十年，其實我們每一次飾演友好關係，每一次都有不同的突破，事關我們的「愛」會持續的提升，十年來無停過。」

周嘉洛以為湯盈盈拍喊戲

他們表示，面對劇集完結，拍攝最後一集時，仍能忍住不哭。並指出，當時難免會有感觸，所以避望對方視線。周嘉洛承認看到現場有演員喊，因此自我提醒「我一定不能哭出來！」更承認自己有少少冷血，也不許自己人前落淚。提到湯盈盈哭到像「豬頭」，周嘉洛笑言：「我當時以為湯盈盈在拍喊戲，用上真眼淚相當真實。」而他最捨不得的是劇中的媽媽滕麗名及好友吳偉豪。

周嘉洛、陳瀅互相清楚行程

緋聞女友陳瀅早前受訪時清楚知道周嘉洛已入新劇組，對他的行程相當清楚？周嘉洛笑言：「她這麼厲害，知道我的工作行程是好事，有時間便去玩，但我也知道她9月將入劇組，我也很清楚她的行程，哈哈！」他又大讚之前陳瀅所寫送給JW(王灝兒）生日的「劇本殺」很好玩，不過大家都忙拍劇，短期內並沒有機會再玩。

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