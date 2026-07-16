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九龍城寨之終章丨胡子彤廟街飛身踢腿背脊撻地搏到盡 谷垣健治控每個細節教路改動作 林峯劉俊謙「觀戰」馬志威開拖

影視圈
更新時間：21:20 2026-07-16 HKT
發佈時間：21:20 2026-07-16 HKT

電影《九龍城寨之終章》今晚繼續在廟街取景，劇組約7時開始拍攝，拍攝「十二少」胡子彤與對家古惑仔打架的場面，見胡子彤在街上快跑衝埋去跳起再雙腳「伸」到對家身上，眾人隨即跌倒，胡子彤更背脊落地瞓低，不過劇組當然做足安全措施，地上早已準備護墊。

谷垣健治親自指導 

胡子彤拍完一個鏡頭後即看play back，日籍動作指導谷垣健治上前向他講解如何能做得更好，他亦細心聆聽。

封街拍攝途人攝影遭勸離

今晚依然吸引不少途人圍觀，劇組昨晚要求途人切勿攝影，今晚雖未有擋鏡頭，但由於是封街拍攝，正式拍攝時就以入鏡為由要求途人離去。

林峯 劉俊謙 黃德斌坐鎮大排檔 「觀戰」

林峯、劉俊謙、黃德斌和馬志威約於9時許到來加入拍攝，戲份仍是胡子彤和馬志威在廟街「開拖」混戰的場面，戲中好兄弟林峯和劉俊謙以及「Tiger哥」黃德斌則一臉嚴肅坐在旁邊的大排檔「觀戰」。
 

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