湯盈盈被爆拍最後一場《愛·回家》哭成「豬頭」 單立文重拾音樂工作 古佩玲拒受訪疑避談角色拖累收視

《愛·回家之開心速遞》「終極榮譽粉絲熱身戰」今日（16日）在銅鑼灣街頭舉行，單立文（豹哥）和湯盈盈（盈盈）這對劇集中的CP到場宣傳。傳媒原本邀請古佩玲接受訪問，但守候多時，最終她透過公關表示，不接受訪問，懷疑是因為她避談，網民指她的角色不討好而拖累收視等問題。

湯盈盈互相告別好感觸

湯盈盈被其他演員爆她拍攝最後一集時哭成「豬頭」，她解釋在最後一天拍攝時吃午餐的時候，同劇演員古佩玲還關心她有什麼感觸。她說：「我當時覺得自己完全沒有感覺，因為那天實在太忙，太多事情要處理了。當拍攝完最後一個鏡頭，大家開始互相告別，一想到以後不能再和這班工作人員，像以前那樣打打鬧鬧、開玩笑，我真的忍不住了，特別是拍完最後一場，看着大家的眼神時，我眼眶和鼻一下子全紅了，眼淚完全忍不住掉下來。」

豹哥指哭是很好的釋放

​她又爆單立文也和她一樣哭了起來，並透露當天拍攝完收到和豹哥的合照，看到相中的自己和豹哥也很樣衰，因為大家都喊到腫了。問到遲些一起看大結局時是否也會忍不住哭出來？豹哥表示，哭是很好的釋放。問到是否最捨不得劉丹？他坦言：「當然，九年半積聚了很多畫面，要積聚、要沉澱，更要放手。」盈盈表示，大家仍會見面。然而拍了5套長劇的盈盈，也不知道自己還有沒有機會再拍攝長劇。

豹哥將與太太在音樂方面努力製作

《愛·回家之開心速遞》雖然是豹哥第一套長劇，他沒想過自己走入劇組後就出不到這結界，他開心表示，在香港低迷時期，開心熊家人每天咬着牙筋什麼也不理，將負面的東西全部拋掉，與香港人開心食餐飯，他坦言：「這是我感到最驕傲的事。」接下來的日子，盈盈將會拍攝一些廣告，豹哥則透露，將與太太在音樂方面努力製作，因為早前兩公婆也疏懶了，有這個假期可以重拾音樂工作。



