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滕麗名終於得閒陪老公滑雪 呂慧儀提議《愛回家》廠景放機場變打卡點

影視圈
更新時間：21:14 2026-07-16 HKT
發佈時間：21:14 2026-07-16 HKT

《愛‧回家之開心速遞》「終極榮譽粉絲熱身戰」（16日）原定在銅鑼灣街頭舉行，單立文、滕麗名、呂慧儀、古佩玲、樊亦敏、林淑敏、林凱恩、陳浚霆、周嘉洛、張景淳、湯盈盈、吳偉豪及何晉樂等，到場與觀眾玩遊戲；由於天雨關係，活動轉到天橋上進行，依然吸引了近2百粉絲到場排隊等候，各演員為了感謝粉絲支持，除了走到人群中派禮物更與他們合照。

滕麗名建議仿傚《九龍城寨之圍城》

滕麗名、呂慧儀被問到，可有收起劇集中的擺設作留念？滕麗名稱「不可以」，那是公司財物，道具不可以拿走；也因為《愛回家》廠景大受歡迎，她和呂慧儀提議公司把《愛回家》廠景，像《九龍城寨之圍城》一様，置放機場展覽，讓市民打卡。呂慧儀拍攝最後一集時忍不住哭了，她指自己是眼淺之人，不時哭。滕麗名大爆湯盈盈哭得最厲害，好多幕後人員也衝進廠與她合照。問滕麗名、林淑敏，完劇之後有無機會再鬥法？滕麗名表示「不會」，林淑敏則表示「會再合作」。

林淑敏外遊陪家人

後續工作方面，滕麗名忙碌，新劇拍攝中，之後又要到馬來西亞拍電影，笑言：「今年可以放假，同老公去滑雪，否則我怕因為陪不到老公而被『和離』，哈哈！」呂慧儀可投放更多時間在教育中心上，林淑敏則趁這段時間休息，望9月返回加拿大陪陪家人。

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