關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂

資深已故TVB好戲之人「蝦叔」關海山的兒子關聰，於70年代曾憑《楚留香》中「無花和尚」一角紅遍兩岸三地，是不少觀眾的童年回憶。現年72歲的他已淡出幕前多年，但日前就有網民在台灣街頭捕獲關聰擺檔賣自家製XO醬，曝光了這位昔日小生的最新狀態。

關聰面色紅潤眼神精靈

從網民分享的照片及描述可見，雖然關聰已年過70，但依然頭髮濃密；即使面上留有不少皺紋，卻依然面色紅潤、眼神精靈。面對粉絲邀請合照，他非常配合地笑面迎人，並對著鏡頭豎起手指公，整體精神狀態遠比實際年齡年輕得多。當日關聰的打扮十分貼地，只是簡單穿上一件T恤於街頭擺賣，已經完全褪去昔日的大明星風采。

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關聰如老街坊般親切

該名幸運捕獲他的網民分享了兩人的真實互動，指關聰親自在街頭擺檔賣自家製的XO醬，全程完全沒有明星包袱，和客人在路邊有傾有講，宛如老街坊般親切。網民上前確認其身份後表示要支持購買，關聰隨即推銷：「你要不要買三罐，算你一千就好」，當網民略帶尷尬表示身上只有五百元時，關聰貼心詢問口味，得知對方選了麻辣味後，更自信大讚對方「很會挑，麻辣很好吃」。其後網民要求合照，關聰不但爽快答應，更主動提議：「那我們在這裡拍，光線比較好」，舉動相當暖心。

關聰如獲讚認真生活

對於昔日大明星如今在街頭自食其力，該名發帖網民大讚關聰腳踏實地，感性寫道：「人生就是這樣，有人繼續演戲，有人努力過日子。角色會落幕，但認真生活的人，永遠值得掌聲。」

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關聰因為夏雨轉戰台灣？

回顧關聰的演藝生涯，他1972年畢業於第一期無綫電視藝員訓練班，曾是當紅的TVB明星，在中港台都累積了不少粉絲。約40年前他轉戰台灣發展，他曾透露這與夏雨有很大關係，當年因夏雨不肯剃光頭，兩人才交換了角色成就了「無花和尚」，而他最初到台灣也是因為夏雨先接到邀請。不過，關聰在台灣的打拼之路曾遭遇重大挫折，慘被騙去逾2,000萬新台幣（約500萬港元），一度要靠酒精麻醉自己。

關聰擁3台灣房產

關聰雖然曾是大明星，但現時已看淡得失回歸平淡，閒時打台灣麻雀及練氣功消磨時間，如今在街頭擺檔賣醬也只是體驗接地氣的生活。事實上，目前定居台北的他生活安定無憂，早年他曾透露自己在台北市精華地段擁有3間物業，加上家人留下的資產，絕對是不愁衣食。