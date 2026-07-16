邱淑貞老公沈嘉偉豪擲4200萬增持中半山豪宅 家族投資眼光獨到展現雄厚財力

一代性感女神邱淑貞於1999年與時裝品牌創辦人沈嘉偉結婚，並為老公誕下三個女兒沈月、沈日及沈晨，邱淑貞婚後息影照顧家庭，直到近年陪大女沈月出席活動，才現身公開場合。近日有市場消息指，邱淑貞老公沈嘉偉及家族成員，豪擲高達4,200萬元購入中半山老牌傳統豪宅地利根德閣的一個三房單位。據悉，是次成交的豪宅單位位於地利根德閣3座中層B室，實用面積約達1,602平方呎，採三房連一套房間隔，空間相當寬敞。以本次成交價計算，實用呎價大約為26,217元。

沈嘉偉家族成員共同投資

翻查物業登記資料顯示，新買家以「博沛有限公司（POPBEST LIMITED）」的名義登記，該公司的董事包括沈嘉偉的家族成員，除沈嘉偉本人外，見到其姊妹沈秀嫻、沈秀慧。而該公司背後的股東則為「3WH LIMITED」及另一家海外公司，在「3WH LIMITED」的股東名單中，有邱淑貞及沈嘉偉胞弟沈健偉的名字，估計今次入市是家族成員的共同投資。

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沈嘉偉的家族對地利根德閣情有獨鍾，翻查過往的投資紀錄，從1996年至2004年期間，沈嘉偉家族曾多次透過同一公司名義，大手掃地利根德閣多個單位，當時的入市價介乎1,200萬至2,585萬元不等。其中最為人津津樂道的一次獲利，發生在2004年，當時沈嘉偉的家族以1,200萬元購入一個低層A室單位，僅持貨一年多便以1,550萬元轉手，帳面賺350萬元，升幅接近三成。

邱淑貞老公沈嘉偉曾將時裝王國上市

邱淑貞的老公沈嘉偉於1988年創立I.T的前身Green Peace，創業初期曾引入Levi's 501及Dr. Martens等品牌，並在1993年於銅鑼灣開設品牌旗艦店。沈嘉偉其後將公司進軍內地市場，並於2005年在香港上市，市值一度逼近百億港元。沈嘉偉於2011年收購潮牌A Bathing Ape，成為公司日後的主要收入來源。不過沈嘉偉於2020年底聯同私募基金提出公司私有化方案，最終在2021年撤銷長達16年的上市地位。

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