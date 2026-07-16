「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人

曾於60年代被譽為天才童星「婉君表妹」的謝玲玲，雖然與林建岳博士結束婚姻關係已近三十年，但她與「前奶奶」林余寶珠的關係卻超脫了世俗框架，兩人感情極佳，至今仍以「永遠的奶奶」與「永遠的新抱」相稱。日前，謝玲玲在九龍塘豪宅為長子林孝賢舉辦45歲生日派對，已經101歲高齡的林余寶珠罕有露面出席，三代同堂的畫面溫馨感人，同時也曝光了老太太與壽星仔的最新狀態。

林孝賢留寸頭眼神炯炯有神

當日的男主角、迎來45歲生日的林孝賢狀態大勇。作為林家長子嫡孫兼麗新集團首席執行官，林孝賢褪去了年輕時的青澀，越發成熟穩重。壽星仔當日蓄了一頭俐落清爽的寸頭髮型，穿上一件鮮豔的紅色上衣，顯得十分有型且充滿活力。照片中的他眼神炯炯有神，沈穩大方，完美展現了豪門接班人的風範。

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林孝賢傳戀胡美貽

林孝賢被指於2022年，跟TVB小花胡美貽拍拖，有指胡美貽已進駐男友市值4億、位於九龍塘的6千呎獨立屋同居，但胡美貽一直低調未有承認戀情，亦曾有傳不獲謝玲玲的認可。不過去年曾有指胡美貽已搬離將軍澳豪宅，進駐男友的獨立屋，與未來奶奶謝玲玲同住。

101歲林余寶珠面色紅潤

在曝光的照片中，最令人驚喜的莫過於101歲的林余寶珠。雖然年過百歲，但老太太依然極其精神，健康狀態堪稱一流！當日她穿著一件條紋上衣，外搭中式元素馬甲保暖，滿頭銀絲卻難掩霸氣。最難得的是，林余寶珠面色紅潤，精神飽滿，面對鏡頭時不僅精靈地展露慈祥微笑，更會相當配合地「豎起手指公」影相，盡顯老頑童本色，可見老人家身體非常硬朗，晚年生活充滿天倫之樂。

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婆媳情逾越血緣

謝玲玲與林余寶珠這段不可分割的情誼，其實得來不易。謝玲玲在1980年年僅23歲時，便因渴望家庭而下嫁林建岳。初入豪門時，由於語言隔閡加上她出身娛樂圈，林余寶珠起初對這位新抱並不滿意，甚至存有偏見。但婚後謝玲玲恪守本分，深得兩老歡心，後來在奶奶「一個兒子太單薄」的期盼下，她順從長輩心願，最終為林家開枝散葉，育有五名子女（林孝賢、林恬兒、林愛兒、林心兒及林孝能）。

林余寶珠拍板4億贍養費

1995年，謝玲玲與林建岳決定離婚，結束15年婚姻。在這場豪門婚姻的盡頭，林余寶珠堅定地站在了媳婦這一邊。據悉，當年謝玲玲高達4億港元的破紀錄贍養費，正是由林余寶珠等兩老親自拍板決定。這份毫無保留的偏愛與支持，讓謝玲玲銘記於心。