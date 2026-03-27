TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱

32歲落選港姐胡美貽（Nicole）在2024年被爆戀上名媛謝玲玲兒子林孝賢，雖然戀情一度傳出暗湧，甚至有指未獲男方家人認可，但胡美貽最近在社交媒體上高調於男方市值4億的九龍塘獨立屋慶祝32歲生日，似乎以行動宣示主權，力證與林孝賢關係穩定，隨時有望嫁入豪門，成為百億新抱！

胡美貽香檳慶生影洩「蜜」

胡美貽日前在Instagram上載一段開香檳慶生的影片，片中她笑容滿面，身後的巨型戶外花園，疑為林孝賢與母親謝玲玲同住的九龍塘6,000呎獨立屋。 雖然影片中未見林孝賢身影，但有網民猜測短片是由男友操刀拍攝。

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胡美貽一直低調未有承認戀情

胡美貽在2022年與從事餐飲的富豪財俊Reeve分手後，被爆出戀上名媛謝玲玲的兒子林孝賢，而且還駐男友市值4億、位於九龍塘的6千呎獨立屋同居，不過胡美貽一直低調未有承認戀情，亦曾有傳不獲謝玲玲的認可，僅稱自己是開明的媽媽，不會過問子女感情事，更拋下一句：「我兩個兒子都還沒結婚。」不過行徑低調的胡美貽終被「解禁」，去年曾有指已搬離將軍澳豪宅，進駐男友的獨立屋，與未來奶奶謝玲玲同住，去年五月天演唱會香港站首場時，胡美貽曾被影到與林孝賢及謝玲玲一齊睇騷。

胡美貽本身也是位富二代

其實胡美貽亦曾邀請過陳若思（Amber）和廖慧儀（Jessica）等人到豪宅慶祝生日，後來出發拍真人騷《港女野人奇異記》前，已經在獨立屋的樓梯拍片，當時已經令人懷疑是在男友的豪宅內拍攝。胡美貽本身也是位富二代，爸爸在美國經商，媽媽則是醫生，她於2015年大學畢業後獲爸爸打本港幣100萬創業，在美國三藩市開設滷水店和飲品店，回港後又與友人合資開設榴槤甜品店，並在馬來西亞買地種榴槤，因此被封「榴槤女王」，連蔡瀾及李佳芯都有光顧。

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