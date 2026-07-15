黃日華再提亡妻哽咽令人心酸  走出喪妻陰霾疑「正式復出」  兩好友離世產生莫大感悟

現年64歲、圈中聞名的「愛妻號」黃日華，自2020年太太梁潔華因病離世後，便因心碎崩潰而推掉所有幕前工作，全面引退。沉澱近四年，他近日終於重拾心情，驚喜現身資深歌手黎瑞恩的內地佛山演唱會擔任嘉賓，更在台上感性剖白，疑似宣布「復出舞台」，準備重新出發。

黃日華台上憶亡妻哽咽

在演唱會的獨唱環節中，黃日華向台下觀眾真情剖白。當他提起2020年離世的太太時，一度悲從中來，低頭哽咽，未能言語，場面令人動容。他停頓片刻，收拾心情後才繼續說：「喺2020年......我太太走咗之後......我就推晒所有嘅商演、演出、唱歌嗰啲嘢。」盡顯其愛妻號的深情性格。

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黃日華感恩重踏台板

對於能再次站上舞台，黃日華亦心懷感恩，似乎已準備好復出。他接著表示：「但我點都估唔到我今晚可以再企喺舞台上面，單獨為你哋表演，我覺得非常之開心，你哋每一位都好幸運見證呢個時刻嘅發生。」他感謝觀眾見證他重返舞台的重要一刻，並形容彼此「非常有緣」。

黃日華走出喪妻陰霾

除了分享復出的喜悅，黃日華亦提到近日的感觸。他表示，近月有兩位舊拍檔，包括陳敏兒和苗金鳳相繼離世，令他深感世事無常。但他亦從中領悟：「呢個係我哋大家都必須經過嘅階段，所以我哋要懂得放下、接受。」這番話似乎在告訴大家，他已經逐漸走出喪妻的陰霾，學會坦然面對人生的生離死別。最後，他更向全場觀眾送上祝福：「祝大家身體健康，長命百歲！」。

黃日華與妻鶼鰈情深

黃日華與太太梁潔華是圈中模範夫妻，在梁潔華患病期間，黃日華不離不棄，放下所有工作全心全意照顧，陪伴她走完人生最後一程。他曾說：「佢始終係我老婆，係自己揀返嚟，一定要愛錫佢。」太太離世後，黃日華陷入人生低潮，一度質疑上天為何不給他一個好結局，更曾萌生「跟佢去埋」的念頭。幸得好友苗僑偉夫婦不斷開解和陪伴，才將他從谷底拉回來。他亦曾因太太這位「頭號粉絲」的離去而決定不再拍戲，認為失去了最大的觀眾，演戲亦再無意義。如今看到他重新振作，重返舞台，相信廣大觀眾和粉絲都會為他感到高興。

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