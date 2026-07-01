黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席

為慶祝香港回歸祖國二十九周年，明星足球隊和香港紀律部隊足球代表隊晚上（1日）在維園「2026回歸盃足球賽」中進行一場友誼賽，一班明星足球隊成員黃日華、關禮傑、衛志豪、羅家英等都有現身，關禮傑太太和女兒關楓馨亦到場支持，羅家英雖在比賽開始後才到場，但做完熱身後也有落場顯身手，有份出戰的李金凱、劉洋和葉泓聲等亦落力踢波，惜最後以1:3不敵香港紀律部隊足球代表隊。

關禮傑望對手手下留情

黃日華和關禮傑在賽前受訪，對於跟紀律部隊對戰感受，黃日華笑言感覺當然不同，今日是回歸大日子要團結一致開開心心去享受比賽，雖然比賽時間短，但希望自己也能落場踢十幾分鐘。談到想贏幾多，他笑言今次不講紀律，可以「亂嚟」，最想人人有波入，打和最好。關禮傑則笑謂今次是來交流，要對手手下留情，又爆曾志偉未有到場，指他百足咁多爪多工作做，所以由他們前來參與便可。

黃日華被指定要求唱《鐵血丹心》

提到黃日華近年不時為圈中好友擔任演唱會嘉賓，早前為黎瑞恩任內地演唱會嘉賓，他笑言只是去玩玩，本來以為黎瑞恩的演唱會搞得好急未能成事，但最後搞得成，應承了便不能不去，稍後亦會為馬國明、蕭正楠和曹永廉的演唱會做嘉賓，笑問他是否轉型做歌手？他指自己只是業餘，而且做嘉賓無壓力，跟做主角不同，而且明星足球隊到不同地方表演也會被要求獻唱經典歌，例如一定要求他唱《鐵血丹心》，就算他想改歌都不行，感恩大家都喜歡聽他唱經典歌曲。

