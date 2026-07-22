暑假必看電視劇推介｜《逐玉》CP張凌赫、田曦薇或對撼 周興哲首任男主 陳偉霆再演佛爺

夏日炎炎，又踏入暑假，最適合居家煲劇，各種題材包羅萬有，總有一款符合您的心意。下文為您精心整理數套已定檔或將定檔暑期檔播出的必看電視劇清單，包括劇情大綱、必看亮點。 撰文：多莉

1.《這一秒過火》

2. 《天才，女友》

3. 《九門》

4. 《來！金來號！》

5. 《殺手媽咪》

6. 《昭陽公主》

7. 《我的偶像總裁》

8. 《財閥X刑警2》

9. 《四手聯彈》

內容簡介：王楚然張凌赫10年愛恨糾葛

民國初年的上海灘，藥商之女任素素（王楚然 飾）意外救下原是軍閥之子，卻意外抱錯而遭受虐待的逃亡少年慕容清嶧（張凌赫 飾），沒想到反而使得任家家破人亡。任素素假死逃脫後化名為方牧蘭，苦心佈局復仇的同時，與當年的少年再次重逢，展開一段長達十年的愛恨糾葛。

《這一秒過火》已開播！

看點：高顏值CP上演叔嫂禁忌戀

張凌赫190公分的高挑身形，在劇中換上民國西裝、戴上金絲眼鏡，完美化身「斯文敗類」；而王楚然民國造型兼具清純與清冷感，十足高冷白月光。二人在劇中上演禁忌叔嫂戀與瘋批「強制愛」，值得期待！此外，胡杏兒亦有份參演。

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平台：WeTV＋愛奇藝

集數：36集

播放日子：2026年7月19日

＊演員次序依照姓氏的筆畫順序排列

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內容簡介：田曦薇胡一天校服走到婚紗

天才少女林知夏（田曦薇 飾）個性直接、不善交際，從小沒有好友。考入省一中後，她與性格陽光的學霸江逾白（胡一天 飾）相識並成為同桌。在他幫助下，林知夏融入集體交到朋友。二人漸漸從競爭成為最好的朋友。在相處下，江逾白對林知夏感情漸生，並準備在畢業之旅對她告白，但因母親捲入詐騙案而遺憾離開，二人最終衝破阻礙走到一起。

《天才，女友》由田曦薇、胡一天領銜主演。

看點：高甜名場面有睇頭

在《天才，女友》的預告與路透中，田曦薇與胡一天的「海邊餵棉花糖」、「花瓣雨騎車」 ，還有甜度爆表的「雪中擁吻」 等畫面，完美展現出純愛氛圍。加上，二人的形象完美符合角色，田曦薇招牌的黑長直校服造型，搭配胡一天的乾淨少年感，化學反應十足。

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平台：愛奇藝

集數：28集

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內容簡介：陳偉霆與曾舜晞揭開百年秘辛

張家401部隊離奇消失，張啟山（陳偉霆 飾）為尋找消失的張家部隊，與九門吳老狗（曾舜晞 飾）、霍仙姑（陳瑤 飾），跨越隔世樓、草盤山等地揭開百年秘辛的冒險故事。

《九門》由陳偉霆、曾舜晞領銜主演。

看點：「佛爺」陳偉霆霸氣回歸

陳偉霆時隔多年再度穿上軍裝飾演少帥「張啟山」，其眼神犀利、氣場全開，他回歸重塑經典角色，絕對是一大看點，更讓觀眾期待不已！除此之外，陳偉霆與新血加入的碰撞，亦值得關注。在《九門》中，新五爺加盟，曾舜晞飾演心思縝密、擅長馴犬的盜墓者「吳老狗」，兩位男主角從前期的對立碰撞到後期的生死交託，相當有睇頭。

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平台：優酷

集數：36集

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內容簡介：周興哲為父親伸張正義

周路勇（周興哲 飾）為了查明父親的死因，於是開始挖掘真相的旅程，但他同時又必須守住家族經營的餐廳「金來號」，因此他跟一群死黨合作，除了要共同面對生活的種種挑戰，更誓言要替死去的父親伸張正義。

《來！金來號！》由周興哲、袁澧林領銜主演。

看點：周興哲還原「粟子頭」

情歌王子周興哲首次擔大旗演男主角，他對《來！金來號！》可謂相當重視！為了符合角色的設定，他剃了經典的「栗子頭」造型；另外，他更苦練廚藝，以為貼合角色經營餐廳「金來號」的設定。除此之外，今次亦是袁澧林首度來台拍戲，飾演叛逆、聰明且理性的網紅經營者。

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平台：HBO Max

集數：12集

播放日期：7月31日

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內容簡介：孔曉振平衡生活與殺手工作

一位表面上是平凡家庭主婦、私底下卻是頂尖殺手的職業媽媽柳寶娜（孔曉振 飾），在「家庭育兒」與「暗黑任務」之間孤軍奮戰、努力維持生活平衡。

《殺手媽咪》由孔曉振、鄭浚遠領銜主演。

看點：孔曉振挑戰高強度動作戲

有「孔可愛」之稱的孔曉振，在《殺手媽咪》中罕有挑戰高冷的頂尖狙擊手，她無縫切換在「處理日常大小事務的家庭主婦」與「傳奇殺手」這兩種狀態，動作場面令人期待。除此之外，《殺手媽咪》更是改編至高人氣同名網漫，值得期待。

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平台：MBC TV

集數：14集

播放日期：7月31日

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內容簡介：李宏毅孔雪兒相殺到相惜

寒門沈孝（李宏毅 飾）一心苦讀只為入朝為官，查清父親死因，卻因意外與昭陽公主李述（孔雪兒 飾）一夜春風後又被其棄之。他高中狀元後，第一道奏疏就是彈劾「驕奢淫逸」的公主。二人從相殺到相惜，互相欣賞生出情愫，沈孝助公主掙脫枷鎖，兩人在並肩對抗的路上，意識到這階級之爭背後的癥結。

《昭陽公主》由李宏毅、孔雪兒領銜主演。

看點：上演成年人極致拉扯

在《昭陽公主》中，李宏毅與孔雪兒上演成年人的權謀博弈以及極致拉扯。在預告中寒門狀元沈孝在高中後第一件事便是當庭彈劾公主，這種「一夜春風後被拋棄，三年後逆襲復仇」的反轉設定十分吸睛。另外，劇集主線圍繞着寒門與世家的階約對抗，絕對有睇頭！

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平台：bilibili

集數：18集

播放日期：7月23日

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內容簡介：金慧埈愛情事業兩得意

新人職員南多凜（金慧埈 飾）為了見到自己最喜歡的偶像李燦（車宇民 飾），進入偶像所屬公司工作。她遇上性格冷峻、追求完美的公司共同代表姜河基（姜勳 飾），並在職場與愛情中不斷成長。

《我的偶像總裁》由姜勳、金慧埈領銜主演。

看點：演員陣容有驚喜

在《我的偶像總裁》中，金慧埈打破以往在銀幕中深沉成熟的形象，挑戰元氣滿滿的職場新手，完全是兩個極端！除此之外，劇集更有大熱女團ITZY成員申有娜驚喜加盟飾演大明星，粉絲對她的「本色出演」期待萬分！

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平台：HBO Max

集數：12集

播放日期：8月3日

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內容簡介：安普賢與鄭恩彩攜手破案

將金錢與人脈作為武器的財閥三代刑警陳利手（安普賢 飾），與資深刑警朱惠拉（鄭恩彩 飾）攜手合作，共同打擊手段更加狡猾犯罪分子。

《財閥X刑警2》由安普賢、鄭恩彩領銜主演。

看點：安普賢「升呢」正式警員

《財閥X刑警2》延續第一季高收視率與爽快劇風，非正式編制空降警局的「財閥三世」陳利手，在完成警察學校的艱苦特訓後，終升呢為「正牌刑警」。他再度啟動「以錢對錢、以勢對勢」的華麗查案手法，除了為觀眾帶來爽感，更帶來笑點。

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平台：Disney +

集數：14集

播放日期：8月7日

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內容簡介：宋江與李濬榮「雙向救贖」

在古典樂世家高壓下成長的名門完美天之驕子姜飛傲（宋江 飾），與混跡街頭、擁有絕對音感的野生散漫天才崔正耀（李濬榮 飾），兩位性格與背景截然相反的鋼琴少年在藝術高中相遇，從最初在黑白琴鍵上充滿嫉妒與火藥味的頂峰對決，最終在音樂與命運的絕路中並肩合作、用音符雙向救贖。

《四手聯彈》由宋江、李濬榮領銜主演。

看點：宋江退伍後首作

《四手聯彈》是男神宋江退伍後的首部復出影視作品，粉絲期待值早已拉滿；同時亦是演技派男星李濬榮在入伍前的最後一部作品，兩位男神同框絕對是對觀眾以及粉絲的視覺享受。除此之外，劇集由《黑話律師》導演執導，品質有保證。

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平台：Netflix

集數：12集

播放日期：8月29日

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