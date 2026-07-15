鄭家成敖嘉年主持生死節目 陳志雲立平安紙揀定靈堂相 讚施南生活得精彩

由周大福慈善基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成和敖嘉年主持HOY節目《關於•快樂的死亡2》，今日舉行傳媒午餐，有份擔任節目嘉賓陳友、陳志雲、導演陳德森及鐘錶品牌創辦人沈慧林等現身出席，更分享對生死的睇法及價值意義。

陳德森曾患嚴重抑鬱有他殺念頭

曾兩度患上嚴重抑鬱症的導演陳德森，指當時最嚴重會有自殺念頭外，更有他殺的想法，自從有宗教信仰及做慈善工作而走出困境，又指當年金牌經理人陳自強離世，為其頭七開派對，並呼籲前來悼念的好友帶靚酒到場，皆因陳自強喜歡飲酒，每人有一分鐘時間跟陳自強告別，不過岑建勳講足三分鐘都未夠。談到他對生死睇法。

陳德森安排身後事交慈善機構

陳德森坦言已安排身後事交由慈善機構處理，離世後隨即火化不會舉行殯儀儀式，更邀請了一些律師和醫生好友為他舉行歡送派對。陳志雲則謂自己巳立下平安紙、遺囑及預設醫療指示，而且挑選了相片，日後在靈堂播放。

陳志雲大讚施南生活得精彩

提到殿堂級電影監製「金牌製片」施南生早前離世，陳德森表示近年不少圈中人離世，包括：陳敏兒、吳文忻、黃大煒等，自己將會去西藏旅行放空，沒有設定回程日程，好想活在當下想做就做。陳志雲大讚施南生是一位有規律的人，而且活得精彩，又指曾於對談講座跟對方談及婚姻，雖然對方跟徐克婚姻上結束，但兩人仍保持友好。另外，提到陳德森正籌備監製新戲《一九四一》，他透露角色和劇本仍在調整中，至於能否明年開拍仍未知，但徐克一早就自薦演黑社會角色。