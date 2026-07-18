毛骨悚然的戀愛｜朴恩斌梁世宗組「撞鬼」CP 劇情懶人包、5大必看亮點 Netflix韓劇7月18日開播

毛骨悚然的戀愛｜由實力派演員朴恩斌與梁世宗領銜主演的全新韓國奇幻愛情喜劇將於7月18日在Netflix正式首播，講述能看見鬼魂的財閥繼承人與害怕鬼魂的熱血檢察官，因意外相識並展開一段奇幻的愛情故事。下文為您精心整理毛骨悚然的戀愛，即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

必看亮點

能看見鬼魂的雷納酒店代表兼財閥繼承女千如麗與極度懼怕鬼魂的首爾地方檢察廳王牌檢察官馬康旭，因1樁長期未破的懸案而產生交集，並由此結成搭檔共同展開調查。在合作過程中，千如麗逐漸對馬康旭產生信任與依賴，馬康旭也在磨合中克服內心恐懼，並在關鍵時刻保護對方。2人由最初的互不信任發展為默契夥伴，並在相處中萌生愛意。

《毛骨悚然的戀愛》由朴恩斌與梁世宗主演。

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千如麗（朴恩斌 飾）

雷納酒店代表兼財閥繼承女千如麗在外人眼中是一位完美女強人，但她擁有「陰陽眼」體質，每晚都被怨魂糾纏而長期失眠。只要有人與她發生肢體接觸，對方亦會看見鬼魂。

朴恩斌飾演千如麗。

馬康旭（梁世宗 飾）

首爾地方檢察廳王牌檢察官馬康旭雖然辦案衝勁十足，但卻極度害怕鬼魂。他被逼與千如麗展開「拖手見鬼」的通靈辦案生活。

梁世宗飾馬康旭。

姜民煥（邕聖祐 飾）

CL酒店及度假村集團繼承人兼濟州島雷蒙德酒店代表姜民煥是千如麗多年的青梅竹馬兼競爭對手，並隱藏著不為人知的野心。

邕聖祐飾姜民煥。

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1. 朴恩斌首演高冷女霸總

由童星出道的朴恩斌雖然年僅33歲，但已經在演藝圈擁有28年的資歷。她在2022年憑籍《非常律師禹英禑》中擁有自閉症的禹英禑而爆紅，將角色還原得栩栩如生，展現極高演技多樣性。此次在《毛骨悚然的戀愛》中，朴恩斌突破以往甜美娃娃臉的形象，挑戰飾演高冷女霸總，表現備受期待。

朴恩斌首演高冷女霸總。

2. 梁世宗角色反差感極強

在劇中，梁世宗飾演的馬康旭宛如「雙面人」。他既是1名擁有超凡體魄與卓越頭腦的王牌檢察官，同時又是1名膽小鬼，一旦看見鬼魂便會方寸盡失、十分驚慌。梁世宗如何演繹這個具備強烈反差感的角色，成為劇集的一大看點。

梁世宗反差感Max！

3. 「女強男弱」反差設定

有別於傳統「女弱男強」的套路，《毛骨悚然的戀愛》採用「女強男弱」的反差設定。面對嫌疑犯時，馬康旭會挺身而出保護千如麗；但當鬼魂現身，馬康旭便會瞬間形象崩塌、嚇到花容失色，改由千如麗冷靜地帶領他逃跑。此設定打破傳統韓劇公式，既有笑點又帶有溫馨。

「女強男弱」設定有趣。

4. 神級改編與黃金幕後陣容

除了演員陣容強大，幕後團隊同樣不容小覷。劇集改編自孫藝真與李民基在2011年主演的百萬票房同名電影《我的見鬼女友》，並由《機智住院醫生生活》導演李旻樹與編劇崔正美聯手，將約2小時的電影內容擴充為12集的電視劇，令其中的笑料與驚悚元素加倍。

5. 導演李旻樹對作品信心十足

在劇集發布會上，導演李旻樹直言週末劇戰場競爭相當激烈，對手包括《金特務：本色回歸》及《婚姻之後》等大熱劇集。但他對本劇依然充滿信心，並表示市場上暫無兼具清爽、暢快且帶點毛骨悚然的輕快浪漫喜劇，相信期待此類型作品的觀眾定能獲得不同以往的樂趣。

導演（左二）對作品有信心！

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