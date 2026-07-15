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Ivy讚劇集拍檔AL節制努力Keep身形 Candy、Day提議COLLAR隊友影公路相集

影視圈
更新時間：14:44 2026-07-15 HKT
發佈時間：14:44 2026-07-15 HKT

女團COLLAR成員王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy）、許軼（Day）合體推出相集《After One More Bite》，今日（15日）在書展舉行簽書會，雖然全日只簽600本，仍吸引大批粉絲到場支持。

Fans 7點排隊睇CID組合

簽書會期間雖不能與她們自拍，粉絲仍爭取時間與Candy、Ivy、Day聊天，其中一位粉絲表示早上7點多就到來排隊。她們表示花了兩日時間拍相集，相集以食為題材，那兩日品嘗了不少香港美食，幸沒有因此增磅，稱拍了很多靚相，Ivy很喜歡3人其中一個扮蜘蛛俠的甫士，「好似最後未有被選中。」Day表示最有印象是在中環食砵仔糕，被不少人圍觀。Candy最愛食雞蛋仔，笑稱借拍攝關係，不用排隊就能食到人氣雞蛋仔。Ivy表示喜歡食麵包，印象最深卻是飲了很多咖啡，全日都好精神係咁食；她們又希望有機會衝出香港，到日本或台灣拍攝，又提議可影crew飯特輯。她們自言是團中的「為食組」和「不能自控組」，又指其他隊友都可分拆拍攝相集，指邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）、沈貞巧（Winka）可拍公路特輯，因她們都喜歡車。

Ivy未聞有份拍《悠長假期》

至於港版《金秘書為何那樣》幾時開拍？Ivy透露忙完今日的工作就會開工，又說除了盧瀚霆（Anson Lo／AL）之外、練美娟、胡卓希和何洛瑤都會演出，非常期待，「之前圍讀時都有和阿Lo慶祝生日，好開心可以遇到一個和自己一樣需要節制的人，試造型時啲衫好貼，所以要keep好身形，小心飲食，怕有肚腩，對手咁fit我都要fit。」早前有指另一劇集港版《悠長假期》松隆子一角本屬意Ivy，最終落實由林愷鈴飾演，Ivy表示無聽過找她演出該劇，讚林愷鈴識彈琴又有氣質，十分適合演這個角色。

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