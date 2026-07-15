DSE2026丨首屆白老鼠馮盈盈勉師弟妹放榜不是終點是起點 放榜前靠買《星島日報》安撫心靈

今日（7月15日）是香港中學文憑試（HKDSE）放榜，今屆有24名考生成為「狀元」屬歷屆最多，當中6男5女是「超級狀元」（即6 科5**、公民科達標，以及數學延伸部分獲得5**），另有15,973名日校考生達到「33222」成績，佔總數43,534名日校考生的36.8%，符合八大院校一般最低收生要求。

馮盈盈在放榜前勉勵師弟師妹

2016年港姐冠軍馮盈盈（Crystal）就讀石硤尾寶血會上智英文書院，是2012年首屆香港中學文憑考試（HKDSE）的考生，作為第一屆文憑試的白老鼠，當中英文、通識及電腦科考獲5*成績，而最佳五科共28分的佳績，最後馮盈盈選擇入讀香港大學營養學系，以二級榮譽成績畢業。作為過來人的馮盈盈，在放榜前勉勵師弟師妹：「DSE放榜不是終點，而是起點。」

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馮盈盈放榜前夕撰文勉勵師弟師妹

馮盈盈是公認為「學霸女神」，除了擁有香港大學營養學系學士學位，在2023年重返母校半工讀食品產業管理市場營銷碩士，在2024年以一級榮譽優等成績（Distinction）畢業。馮盈盈一如往年，在DSE放榜前夕都會撰文勉勵師弟、師妹，一方面回憶放榜前夕的心情，另一方面表示無論結果如何，希望你們都記住她一直以來的座右銘：「已知結局不值憂愁；真正令人牽掛是未知的未來。勿為將來結果去忐忑，應為前路人生而警醒。」：

明天就是DSE文憑試放榜日，每年這個時間都不禁讓我想起當年自己考DSE的回憶。我是第一屆DSE考生，當年臨近放榜那段日子，真的非常緊張、焦慮、迷惘。因為我們是新學制的第一批學生，完全沒有過去的成績可以作參考，大學亦在我們那一年由三年制改為四年制。面對種種轉變和挑戰，我們那一屆學生的那種不安和徬徨可想而知。 記得放榜前一晚，我緊張到不敢自己一個人獨處面對，最後約了一班好朋友聚在一起通宵傾偈，大家互相打氣，就這樣等到天亮，一齊回學校拎成績表。我們當年還做了一件很搞笑的事：返學校之前特意去報紙檔買了一份《星島日報》。為甚麼？因為DSE最高成績是5**，買「星」島，寓意自己成績表上面可以多幾粒星，考到好成績。現在想起來都覺得好笑，但那就是當年我們用來安撫自己緊張心情的方式。 而其實那段考完試等放榜的日子裡，我一直對未來人生路感到焦慮和迷惘。不停在想：如果最後放榜出來成績考得不好，未如理想，我該如何規劃自己未來人生好呢？我還能不能夠做到我自己想做的事呢？會不會令家人失望呢？等等等等，諸如此類的胡思亂想，負面想法充斥我腦海。但那時候我讀了一本書，給了我很大的力量和指引，紓解了我的不安。所以今天想跟你們分享這本書裡的一些說話。這本書就是卡內基的著作：《人性的優點》(How to Stop Worrying and Start Living)。 書中有句說話講得很好：「明天的重擔加上昨天的包袱，必將成為今天最大的障礙。」你想想，其實考試分數早已寫定，你此刻再憂心都改變不了任何一個字，何必讓塵埃落定的事偷走今晚的安眠呢？ 人生面對考試，不必執著於分數與成績而自尋煩惱。無論最後理想或失意，都只屬於過往階段的定局。真正值得我們上心、全力以赴、時刻警醒的，從不是一場考試的得失，而是充滿無限可能的未來。「有智慧的人不會為失去的事物做無謂的憂傷，他會積極想辦法減輕傷害。」不要去煩惱無法掌握的事。能做的盡力而為，改變不了的坦然放下。 所以，我們不必為已定的結果輾轉難眠。把你的緊張、熱忱與專注，留給尚待開拓、滿是挑戰的前路。未知令人不安，但正因未知，一切皆有可能。把憂慮化作行動，把執念化作準備。這才是面對將來最好的姿態。今晚好好睡一覺。明天無論結果如何，希望你們都記住我一直以來的座右銘：「已知結局不值憂愁；真正令人牽掛是未知的未來。勿為將來結果去忐忑，應為前路人生而警醒。」DSE放榜不是終點，而是起點。把最好的精力，留給值得你全力奔赴的將來。加油

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