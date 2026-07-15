蔡一傑滿頭銀髮背後有洋蔥 靠另類「治癒良方」捱過抗癌情緒低潮 將經歷視為上天給予任務

草蜢成員蔡一傑在2024年10月驚爆完成腦瘤切除手術，當時他貼出完成手術後的相片，頭頂留下一道長長的U型傷口，蔡一傑停工休養後，蔡一傑強勢復出，重返舞台展開《草蜢出道40周年演唱會》的巡迴演出。在今年4月舉行的演唱會上，蔡一傑首開腔剖白當時腦裏是一個有7cm的惡性腫瘤，發現已經擴散，但他堅強面對，努力抗癌。

蔡一傑自爆一樣「活動」捱過腦癌低潮

日前蔡一傑與蔡一智和蘇志威去了台灣為五月天演唱會做嘉賓，同時宣布草蜢將於2027年一月將在小巨蛋舉辦《Grasshopper Three In Love》演唱會。在記者會上，蔡一傑的健康狀況成為焦點，蔡一傑以一頭極具型格的灰白短髮亮相，不但精神飽滿，更全程笑容滿面，他叫大家可以放心，現時自己的身體很健康外，還自爆全靠一樣「活動」捱過腦癌低潮。

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蔡一傑將這次經歷視為上天給予任務

蔡一傑在記者會上大談抗癌心路歷程，他坦言當初發現腦內生了一個達7厘米的惡性腫瘤時，的確感到相當害怕。不過他選擇以平常心面對，更將這次經歷視為上天給予的任務：「我覺得這一次可能上天給我一個機會，跟患癌症的病人說千萬不要害怕，要穩定自己的心，跟這個病fighting。」有記者好奇他的灰白髮色是染出來還是本來髮色，向來調皮的蔡一傑即展現幽默本色反問：「你覺得呢？」在眾人紛紛猜測是染髮後，他才笑著開估：「自然的，上天給我的！」隨後蔡一智補充說，因為傑仔動完腦部手術後，頭部不方便染髮，所以他本來有一點不開心的，因為白的，後來（頭髮）慢慢長起來，挺帥啊」。蔡一傑笑指當時每個人都說這個顏色挺好看的，所以他也接受了。

蔡一傑找到了一個另類的「治癒良方」

談到術後面臨的身體變化與心理壓力，蔡一傑坦言曾有一段時間感到沮喪和情緒低落，不過在最低潮的時期，他找到了一個另類的「治癒良方」並笑言：「集中打麻將，就忘記一些東西，哈哈。」蔡一智在旁聽聞即起鬨大笑指「打麻雀能醫百病」。蔡一傑更興奮分享自己的超強運氣，直言曾自摸「坎坎胡」，連自己都不敢置信：「哇！好lucky啊！我都沒試過這樣！」此話一出，寬姐邱瓈寬即打趣笑指：「應該跟你打麻雀，人家都不敢胡你，盡量過水，免得翻臉！」蔡一傑聽後連忙笑着澄清自己是靠實力，更大聲自豪回覆：「贏的，真的！」寬姐邱瓈寬忍不住再度吐槽：「都是人家讓你的！你還以為你手氣好！」兩人爆笑互動引得全場哄堂大笑。

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