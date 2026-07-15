TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶

80年代TVB綠葉演員李家聲在第13期藝訓班畢業後入行，早年曾七名圈中好友結義，包括大哥湯國明、二哥潘文柏、四哥鄭伊健、五妹吳婉芳、六哥錢國偉、七哥李克勤、八妹梁佩瑚，李家聲則排名第三，其中潘文柏、鄭伊健和吳婉芳三人與李家聲同為13期藝員訓練班學員，大家的感情很好。

李家聲約滿TVB後移居到檳城

李家聲入行多年演過無數角色，由強姦犯、智障人士及戇男都駕輕就熟，包括在電影《屯門色魔》及《仁心解碼II》中演變態色魔，而電視劇《封神榜》的雷震子、《阿旺新傳》的賓佬都演得入型入格，可惜他未能彈起上位做一線，最後李家聲在2018年因意外受傷，導致斷腳筋及大動脈破裂而辭演劇集《大帥哥》，約滿TVB後參加了馬來西亞第二家園計劃，2019年移居到檳城。

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即將60歲的李家聲狀態未有太大轉變

李家聲在80、90年代曾進軍影壇，1994年電影《屯門色魔》中飾演變態色魔藍國偉，姦殺「群姐」許思敏讓觀眾留下深刻印象。後來回歸拍劇生活，最為經典是《封神榜》的雷震子、《茶是故鄉濃》的石春、《仁心解碼II》的色魔黎繼鵬，2005年憑劇集《學警雄心》獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」。李家聲移居到檳城後，鮮有再現身幕前，直到近日網上流傳多張李家聲的相片，即將60歲的李家聲狀態與當年未有太大轉變，反而佬味更濃，他的生活亦相當寫意，閒來四出遊山玩水，一時出海釣魚，一時又去食榴槤。李家聲當年與太太在檳城峇都丁宜，以約150萬港元於買入一個1,100呎的海景單位，他曾表示因傷辭演《大帥哥》後，與太太去檳城旅行散心，沒想到一去便愛上這個地方，結果竟然移居當地：「呢度民風純樸，簡直似足七、八十年代嘅香港，消費仲比香港平一大截，最終申請咗馬來西亞第二家園計劃，馬來西亞人好鍾意睇TVB劇集，很多人都講得一口流利廣東話，語言方面冇隔閡，我好享受喺呢度簡樸嘅退休生活。」

李家聲星路浮沉表示睇到化晒

李家聲星路浮沉，默默耕耘後曾有過不少小漣漪，但熱潮一過便回復平淡，李家聲曾表示睇到化晒：「做到係應該、好平常嘅事，公司唔會刻意做任何嘢令你會繼續上，每次你好開心諗住升呢，或者期望另一個挑戰時，跟住又會落番嚟，當你不斷有咁嘅衝擊，就唔會期望公司覺得你好戲將佢升級，呢啲夢無謂繼續發，發幾日就算！」李家聲坦言知自己企在甚麼位置，睇通睇透就不會執着：「呢行唔係一分耕耘一分收穫，做返基本演員咁，為騷而生存。咁都睇唔通就唔長進，我喺level 5，唔會同其他level去比，喺呢個level活得精采，比較嚟做乜？恨嚟做乜？不如做好本份，做精采啲畀人睇，望返轉頭，同期嘅有啲人差過我，唔好運嘅亦有，人有我有咪得囉，又唔係好慘。」李家聲曾四度經歷人生低潮，1993年母親因車禍去世，兩個月後父親因腸穿洞險死，1994年發現先天性腦部血管畸形，導致喪失部分記憶功能，入院接受開腦手術，1996年因酒後駕駛經歷嚴重車禍，座駕與貨車迎頭相撞，幸好本人沒有大礙，爸爸在2002年患胃癌離世。

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