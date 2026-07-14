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張德蘭澳門演唱會嘉賓玩「盲盒」 盼邀陳玉蓮再續《神鵰》情緣：掛住佢

影視圈
更新時間：18:15 2026-07-14 HKT
發佈時間：18:15 2026-07-14 HKT

完成紀念入行60年的紅館演唱會後，張德蘭將於8月22日在倫敦人綜藝館舉辦《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站。今日張德蘭到尖沙咀出席宣傳記者會，老公楊偉誠也到場支持，大會即場送上價值8萬美元的黑膠唱盤給她。

張德蘭澳門個唱嘉賓名單大賣關子

張德蘭表示，澳門演唱會將有全新服裝及重新編排歌單。談到嘉賓安排，她希望延續上次演唱會的「盲盒」方式，讓觀眾感受驚喜。被問會否再邀劉德華（華仔）任嘉賓？她笑言交給監製處理，但知道華仔已忙於籌備自己的演唱會：「要看看監製的牙力有多少了！」她又透露很希望邀請陳玉蓮（蓮妹）擔任嘉賓，大讚對方是《神鵰俠侶》中另一重要人物：「若她站在台上，所有感覺也重現，真的很掛念她！不單止我，大家也想見到她呢！」不過她對嘉賓名單守口如瓶，笑言大家可以幻想一下，上次演唱會玩過「盲盒」後覺得真的很好玩。

張德蘭全新服裝新感覺

服裝方面，張德蘭指紅館演唱會的造型令大家眼前一亮，所以今次要求設計師再創作新感覺給觀眾。歌曲方面，除必唱經典金曲外，更會加入上次演唱會沒唱過的遺珠之作。提到老公如何支持，她笑說：「在我練歌時，他不騷擾我，讓我可以專心練歌。」

張德蘭明白安全至上

雖然有紅館開騷經驗，張德蘭坦言澳門演出依然緊張，因對自己要求嚴格，尤其跳舞要加倍小心。她憶述上次紅館綵排時跌傷左手甩臼及骨裂，當時因心急約了工作人員去試衫而失去平衡：「結果更擔誤大家，是一個很好的教訓。」由於習慣左手拿咪唱歌，受傷後手也抬不起來，要透過物理治療師協助及憑個人意志，終在個多月後開騷前趕及康復。她慶幸未嚴重到要打石膏及鑲螺絲，骨科醫生指受傷位置沒有後遺症，但這次經歷令她明白年紀漸長必須保持運動、勤做拉筋，不讓肌肉流失才能保護自己。
 

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