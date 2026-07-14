林峯紅色西裝襯辣跑拍月餅廣告 自爆與太太無辣不歡：成件事夠晒火辣

林峯連續兩年擔任美心月餅全球代言人，今年再次為品牌拍攝全新平面廣告，演繹全新主題「香港味道 美心製造」。近日正忙於拍攝《九龍城寨之終章》的林峯，檔期雖然密不透風，但拍攝當日依然狀態大勇，將地道情懷與新潮玩味完美融入硬照之中，專業表現獲全場工作人員激讚！

林峯紅色辣跑配紅色西裝

拍攝當日現場的「紅色辣跑」更是一大焦點，火紅奪目！阿峯則特意換上紅色西裝與之配搭，「靚人配靚車」非常吸睛！他笑言：「架車夠晒型，好彩我都唔輸蝕，冇俾佢嘅氣勢壓到。」這部「辣跑」是專為全新推出的「麻辣牛肉月餅」及「XO醬豬肉月餅」而設，阿峯直指：「紅色夠搶眼，辣跑襯辣味月餅，成件事夠晒火辣、夠晒話題性！」他透露與太太張馨月都是「無辣不歡」的愛辣之人，所以對這兩款新品特別期待，「呢兩款月餅將傳統月餅同創意辣味完美結合，既有經典嘅餅皮口感，又有驚喜嘅惹味層次，啱晒鍾意試新嘢嘅朋友。」

林峯推3款限量珍藏卡

今次林峯更推出3款限量造型立體珍藏卡，去年他因《九龍城寨之圍城》電影在日本爆紅，個人閃卡更在當地被搶購一空，相信一批日本「陳洛軍」粉絲將非常期待這一波的珍藏卡。對於推出個人閃卡，阿峯笑言自己也重拾童年樂趣：「依家好流行抽卡，聽講好多粉絲為咗抽到心水卡會交換甚至瘋狂搜羅。我自己睇過製成品，3款造型都好有驚喜，連我都想抽返一套珍藏！」佢更透露囡囡得知爸爸出閃卡，都興奮話要抽埋一份。

林峯拍《終章》舊區取景捕捉地道氣息

提到近日忙於拍《九龍城寨之終章》，阿峯透露有不少場口在香港舊區及街道實地取景： 「雖然拍攝過程好緊湊，但同時又好開心，因為可以將香港傳統嘅街頭氛圍、巷仔情懷拍低落嚟。」他更分享拍攝期間發生了不少有趣小插曲，雖然未能劇透細節，但強調：「能夠喺香港街道捕捉呢份獨特嘅地道氣息，我覺得特別有意思，亦更加珍惜呢份屬於香港嘅味道同回憶。」

林峯中秋請假陪家人兼籌備Part Two巡唱

在戲內係頂天立地嘅「城寨英雄」陳洛軍，但只要一提起屋企個「前世情人」，阿峯就即時硬漢融化，變身「暖男爸爸」。談到中秋大計，佢坦言最想向劇組請假陪家人：「中秋最緊要一家人團圓，一齊食飯、賞月、食月餅。暑假後女兒就升讀小一，計劃帶太太同囡囡飛去外地旅行：「專心做『爸爸』呢個角色，珍惜陪佢成長嘅每分每秒，呢個先係我最重要嘅大 project！」阿峯亦提到已經開始籌備part two巡迴演唱會，透露自己為大家準備了很多新驚喜，讓人好好期待。