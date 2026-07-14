施南生離世丨甄子丹舒淇等發文悼念 劉天蘭不捨「大姐姐」成龍憶施南生颯爽與風骨

資深傳媒人施南生（Nansun）於昨晚（13日）在養和醫院與世長辭，享年75歲。施南生病逝的消息曝光後，認識超過40年的好友林青霞在微博發文哀悼摯友外，甄子丹、成龍、舒淇、蔡一傑、劉嘉玲，以及施南生生前好友劉天蘭、俞琤、張堅庭、余安安等相繼在社文平台發文悼念。

劉天蘭慨嘆生命無

劉天蘭在IG貼出施南生的黑白照，在悼文中悲痛地表示：「我優秀、瀟灑、高貴、能幹、幽默、高智慧、高情商、有氣派、有品味、有型有款的大姐姐Nansun在今天晚上離開了，多麽的不捨，好難過」。劉天蘭又慨嘆生命無常：「如此優秀的人也未能更長壽，真認為造物者並不是個太好的設計師！唉」。劉天蘭不捨施南生：「Nansun，我在學習失去，多麽但願你沒有親身示範教導，you will be so dearly missed my big sis！願你一路走好！」

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張堅庭施南生無緣飯局

施南生好友俞琤分享一張二人親密相擁的合照，並配以「那陣時不知道」的文字，表達對施南生的懷念。而張堅庭日前曾發文，祈求上帝保佑施南生能迅速康復，並提及兩人之間還有一個「飯局」的約定。但相隔僅僅一天，張堅庭的祈禱變成哀悼：「Nansun，好好在天家休息。我們的飯局要改地方了。」

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甄子丹成龍悼念施南生

甄子丹在微博悼念施南生：「您為電影燃盡了一生，往後光影裡再相見，只剩無盡懷念」。成龍則以「大阿姐」尊稱施南生，在微博分享一張二人的合照，沉痛發文悼念：「驚聞施南生女士走了，電影江湖又少了一位傳奇人物。幸而無論何時回望，那些經典作品背後，大家都會憶起她的颯爽與風骨。大阿姐，一路好走，向您致敬，永遠懷念。」

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余安安願施南生離苦得樂

余安安盼施南生一路走好：「我敬愛嘅Nansun，在探病期間雖然已經有心理準備，但得知你離去還是非常不捨！願你離苦得樂。一路走好！」余安安憶起與施南生相處點滴：「想起你的點滴！除了你嘅才華橫溢，待人處世，你嘅優雅，風趣，實在數之不盡！感恩遇上，獲益良多！由電視台，到拍《金刀情俠》，到我結婚有小朋友暫別演藝界，你邀請我復出拍《東方不敗》嘅詩詩！你說當時祇想到我做林青霞的女人！感謝你！」

余安安仍記得二人談天說地的往事：「到每次到你家作客！你的博學多材，話題天南地北！還有每一道菜都用心處理！回味無窮！每次都樂而忘返！賓至如歸！感謝你！再不捨也要說再見！再見親愛的Nansun！Love you and you will always in my heart」。

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劉嘉玲感恩與施南生此生相遇

劉嘉玲貼出一張與老公梁朝偉（Tony）及施南生的合照悼念：「感恩此生相遇，在您身上學到無數為人處世的智慧。您是我和Tony心中無比敬重的女性代表和電影工作者，願您在天堂安息」。陳德森在微博致哀：「80年代在新藝城和電影工作室和她共事五、六年，她對電影藝術的認知和魄力，到現在我還是非常敬佩！她對處理電影危機時也經常腦筋急轉彎和淡定！八九十年代香港電影風風火火，她是其中一個重要的推動者！阿姐⋯一路好走！」

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蔡一傑銘記施南生專業態度

正在舉行草蜢巡迴演唱會的蔡一傑，貼出施南生的黑白照在多個社交平台留言：「我敬愛的施南生，不敢相信妳已離開了我們，我們永遠懷念妳的笑容，妳的專業精神和做人態度、我會銘記於心、希望妳一路好走，我會想念妳。」舒淇則以簡潔文字悼念：「一路好走」。李冰冰、江美儀、關寶慧、林穎嫺、李力持等也有發文，表達深切的哀悼。

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