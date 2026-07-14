甄子丹殺入旺角封街拍攝 率數百人重現黑幫出殯大場面 收工被邀合照不拒盡顯親民

甄子丹自導自演、衍生自荷里活電影《殺神John Wick》系列的外傳動作片《CAINE》。前幾天製作團隊到大嶼山的天壇大佛進行拍攝，製作團隊務求在電影製作同時，也將香港名勝呈現給更多觀眾。

甄子丹吸引了大量途人圍觀

昨晚（13日）製作團隊移師旺角，為了在電影中加入地道文化，將旺角街頭特色呈現，製作團隊特別將砵蘭街與長沙街交界位置一帶進行封路外，現場更要出動數百演員及工作人員拍攝，場面非常大陣仗，亦是近年久未在香港出現的大製作場面，感覺震撼，難怪拍攝期間吸引了大量途人圍觀。

甄子丹與工作人員研究拍攝狀況

穿上一身黑色西裝的甄子丹，一早便在場與工作人員研究拍攝狀況，現場所見是拍攝一幕類似黑幫頭目出殯場面，有三頭黑白色的舞獅外，更有超過200人整齊排列陣營扮演黑幫，另外還有三輛道具警車及大約20名穿上防暴裝備扮演SDU的演員，另外拍攝現場更設置大型航拍機，之後甄子丹走進一間店舖內觀看拍攝鏡頭的情況。於換位拍攝期間，外藉工作人員也趁機在旺角街頭影合照留念。

將文化中心變大型靈堂

完成這一幕拍攝後，甄子丹離開現場時，不時有途人認出這位巨星，紛紛衝上前要求合照，甄子丹大方與他們合照，盡顯巨星親民一面，之後他便乘坐保姆車離開。工作人員清理現場灑下的溪錢，之後才慢慢解開封鎖路面。之後製作團隊移師到尖沙咀文化中心，準備繼續拍攝工作，工作人員將文化中心佈置成大型靈堂，場內有了大量花牌及紙紮祭品等，甄子丹到場後，在文化中心一間餐廳內休息。