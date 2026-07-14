前華姐季軍陳爽沙灘激罕派福利 純白Bra Top晒火辣蛇腰 川字馬甲線配白滑美腿震撼眼球

43歲的2007年國際中華小姐季軍陳爽，近日在社交平台分享了一輯夏日沙灘靚相，令人眼前一亮。已是兩孩之母的她，依舊保持在最佳狀態，無論是樣貌還是身材，都與當年選美時不相上下，甚至更添一份成熟性感的魅力，引來網民紛紛大讚，封她為「凍齡美女」。相中的陳爽身穿一件純白色的運動風Bra Top，貼身剪裁完美突顯了均勻身材，下半身則搭配超短的淺藍色牛仔熱褲，將一雙白滑修長的「鉛筆腿」展露無遺。最令人驚艷的是她平坦緊實的腹部，不但沒有一絲贅肉，更隱約可見川字馬甲線的線條，火辣的蛇腰極其吸睛，身材比例堪稱完美，絲毫看不出歲月的痕跡。

陳爽贏得華姐季軍入行

回顧陳爽的演藝之路，她於2006年贏得多倫多華裔小姐冠軍後，翌年來港參加國際中華小姐競選，憑藉甜美樣貌和出眾氣質勇奪季軍，隨後簽約TVB正式入行。在TVB期間，她獲得不少演出機會，曾參演《萬凰之王》及《衝上雲霄II》等多部人氣劇集，亦擔任過主持工作，其親切的形象深入民心。不過，事業穩步上揚的她，在2012年約滿後毅然離巢，跳出舒適圈挑戰自己，轉行到航空公司擔任營業及市場部的企業銷售經理，揭開新一頁。

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陳爽淡出幕前嫁海味店太子爺

陳爽離巢後，她與相戀多年的圈外金融才俊男友梁梓軒拉埋天窗，組織幸福家庭，婚後誕下一子一女，湊成一個「好」字，現時子女分別已經11歲和9歲。據悉其丈夫家底豐厚，家族三代均經營參茸海味批發生意。雖然嫁入豪門，但陳爽並未甘於做一位享受生活的闊太太，反而運用自己的商業頭腦，與丈夫一同開設網上海味店，將家族生意現代化，成功轉型為事業型女強人。近年她過著相夫教子的幸福生活，閒時亦會客串幕前工作，如在2021年曾參演ViuTV劇集《太平紋身店》，網民紛紛羨慕她家庭、事業兩得意。

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