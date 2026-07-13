功夫女足｜周星馳收5億票房自嘲「被調教」 感激每位演員付出

周星馳（星爺）身兼導演、編劇的新作《功夫女足》，把《少林足球》的「功夫加足球」招牌概念延續至女子賽場，上映後勢頭強勁，內地開畫首日票房破億，而截至昨日（12日）晚間，累計票房已衝破5億人民幣，然而，香港上映安排亦尚未公布。久未露面的星爺，連日來帶着張小斐、迪麗熱巴、張藝興等主角巡迴謝票，他更在現場真誠致謝每一位台前幕後，盡顯謙遜。

周星馳自嘲「被調教」

為了宣傳這部投資高達3.8億元的電影，久未公開露面的星爺親赴各地與觀眾交流，在長沙站，他放下一貫的權威形象，自嘲在片場「一點都不權威」，更爆料頻頻被演員反過來「調教」。他笑說隊長張小斐常會出言糾正：「導演不是這樣子的，凡事要有一個『度』，不能太火爆。」而飾演師叔公的張藝興亦充滿主見，會主動提議幾個版本讓導演挑選。星爺稱自己反而從對方身上學到東西，並分享心得：「有時候不能把自己的想法強加於別人身上，讓別人去發揮他自己，往往有不錯的效果。」

周星馳強調合家歡初衷

其後去到成都站，現場氣氛更為熱烈。星爺多次雙手向觀眾比心，觀眾亦齊喊「我們愛你」。一名14歲少年分享觀影感受，大讚中國功夫的精神力量令人熱血沸騰，並承諾會推薦同學入場。談及創作初衷，星爺明確指出：「其實我們在創作過程裏面，我們的目的這些動作都要很有趣的，最重要是小朋友也覺得樂趣，這個是我們其中的目標︰合家歡。」並強調無論14歲還是40歲都能從中獲得快樂，緊扣老少咸宜的定位。

周星馳致謝全員

而在另一條片片段 ，見星爺再出場前，特意先讓每位演員率先亮相，希望他們先能被看見 ，他由衷向觀眾表示：「我還是要感在現場所有的主創，假如沒有他們，我真的什麼都做不出來。」其後，他又跟演員握手真誠答謝 ，姿態誠懇，為這部電影添上溫暖。