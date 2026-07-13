三代同糖｜何依婷產後復工暫緩造人計劃 感激老公幫手湊女考慮雪卵 點名何廣沛組CP：咁講佢唔會嬲

何依婷(Regina)在《愛．回家之三代同糖》宣布開拍後首度亮相，以一身粉紅色亮眼打扮示人，大騷纖細長腿。Regina受訪時分享指飾演辦公室劇情線的OL朱圓圓，戲份甚重每日都有通告、每周需要參與多天拍攝。Regina去年四月誕下女兒，表示在拍劇與湊女之間尚能取得平衡，由於處境喜劇工時較穩定，放工回家後女兒多數還未睡覺，仍然有一定親子相處時間：「要多謝老公分擔幫手湊女，得閒仲可以做下師奶買餸煮飯！」

Regina與吳若希火花十足

處境喜劇工作量甚高，Regina幸有老公幫忙照顧家庭，但表示不會阻礙造人計劃：「暫時唔會造人住，短期內幾年都唔會，想趁年輕做多啲嘢，第二胎睇緣份。所以依家超小心超小心，有考慮過雪卵，因為已經32歲，想留住狀態好嘅（卵子）可以用。」Regina透露在劇中與吳若希對手戲最多，作為出生入死的好朋友擦出不少火花，起初雖然怕自己未能掌握處境喜劇的幽默感與節奏，但開拍後自覺表現尚可才略感放心。自言本身喜劇能量不高，平時性格較文靜，要不斷鑽研台詞、動作與語氣，希望達到令觀眾會心微笑的效果。至於感情線方面，Regina透露劇本暫時未有安排，但朱圓圓喜歡周圍認識異性，將來或會加入感情戲：「叫晒全公司所有人嚟，靚仔就得㗎喇！」更點名一位老拍檔希望組成CP：「何廣沛囉，咁講佢唔會嬲！」