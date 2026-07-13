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姚正菁強勢回歸樂壇挑戰「新人獎」 「最索經理人」林寶玉打造冇壓力：老闆唔催跑數

影視圈
更新時間：20:45 2026-07-13 HKT
發佈時間：20:45 2026-07-13 HKT

姚正菁、林寶玉「孖公仔」拍住上，二人組成最強組合，為菁菁回歸娛樂圈鋪路！早前菁菁自爆錄歌進軍樂壇，有意挑戰「新人獎」外，仲話同經理人林寶玉傾MV拍攝事宜。雖然製成品未派台，但菁菁經理人公司亦不敢怠慢，開拓經理人部外，亦擴充「新世界娛樂」辦公室大展拳腳，菁菁與林寶玉隆重其事盛裝出席！

姚正菁重拾少女時代節奏

姚正菁表示現忙於「開會」、錄歌，重拾「少女時代」的忙碌：「依家最大改變就係每一日都覺得時間唔夠用，因為要去練歌、要做運動減肥、要拍一些生活或者旅行片段post上社交網站啦！原本想送花籃俾老闆，但Sam哥話唔使，出席切燒豬就得啦，好老闆唔想員工破費！」菁菁透露嚟緊會參加商演，令佢覺得非常緊張：「嚟緊都係唱歌同商演，我暫時都可以適應得到！以前主要係拍劇集，TVB嘅通告比較緊密，而家啲時間就冇咁緊張，無好似以前06:00通告，然後收廠半夜三四點咁辛苦啦，不過突然變返咁高強度嘅工作量，有啲返返去幾十年前剛入行嘅感覺。」

林寶玉對姚正菁唱歌信心十足

而林寶玉重返做最索經理人行列，要重新打造姚正菁，不過Connie竟多話二人「老友鬼鬼」，仲話老闆冇要求「跑數」：「本身同菁菁都認識，所以冇咁大壓力，當知道要做佢經理人嘅時候，個focus 只係諗點樣可以做到最好，做啲乜嘢嘢對佢係最有利，點樣令佢更加好。老闆冇俾壓力我哋，只係叫我哋做到嘅就盡量做，叫我地都唔需要俾太大壓力自己。（佢唱歌做新人？）對佢唱歌有信心，所以都開始接啲唱歌商演，最近都勤力練習唱歌。」

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